Das Bistum Limburg zieht Konsequenzen aus der im Herbst vorgestellten Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Ein Projekt soll den Missbrauchsskandal aufarbeiten und die Prävention verbessern.

Das Bistum Limburg will den Missbrauchsskandal weiter aufarbeiten und gleichzeitig die Weichen für eine bessere Prävention stellen. Bischof Georg Bätzing sagte bei der Vorstellung des Projekts am Freitag in Limburg, es solle einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche in der Limburger Diözese "sicher leben und ihren Glauben erfahren können".

Ein Ziel ist nach Angaben des Bistums, Verdachtsfälle und Taten "bestmöglich" aufzuklären und den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu verhindern. Geplant ist demnach unter anderem eine Untersuchung durch externe Experten. Das Projekt ist auf ein Jahr angelegt und soll sich auf acht Themenfelder erstrecken. Die Diözese Limburg liegt auf hessischem und rheinland-pfälzischem Gebiet.

Staatsanwaltschaften bearbeiten Fälle aus Bistümern

Die Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche war von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben worden. Demnach sollen bundesweit zwischen 1946 und 2014 mindestens 1.670 katholische Kleriker 3.677 Minderjährige missbraucht haben. In Hessen bearbeiten Staatsanwaltschaften in Limburg, Frankfurt und Fulda die von den Bistümern überreichten Listen mit potenziellen Tatverdächtigen. Sie werden zu einem großen Teil noch geprüft. Dabei geht es um insgesamt 266 Namen (Fulda: 32, Limburg: 35, Mainz: 199).

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt handelt es sich sowohl um Priester als auch um Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen. Die Akten enthalten demnach sämtliche in den Bistümern dokumentierte Fälle. Darunter sind auch solche, die bereits verjährt oder strafrechtlich nicht relevant sind und außerdem Fälle, in denen Ermittlungsverfahren bereits eingeleitet worden oder Verdächtige bereits gestorben sind.

Sendung: hr-iNFO, 05.04.2019, 12 Uhr