"Ausländer raus!" Mit einem Facebook-Video haben Amateurfußballer aus Mühlheim dokumentiert, wie sie während eines Trainingslagers im osthessischen Birstein von einem Dorffest gejagt wurden. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz.

Aus dem Facebook-Post von Kewin Siwek spricht Erschütterung und Traurigkeit: "Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass es auch mich treffen könnte, doch es ist geschehen und noch nie habe ich mich auch nur annähernd so erniedrigt gefühlt wie an diesem Tag", schrieb der Fußballer der Sportvereinigung Dietesheim aus Mühlheim im Kreis Offenbach am Montag.

Dann berichtet er über einen Vorfall an einem Samstagabend Mitte Juli auf einer Kerb im Birsteiner Ortsteil Fischborn (Main-Kinzig). Mit seinen Mannschaftskollegen habe er am Rande eines Trainingslagers noch etwas feiern und den Teamgeist stärken wollen. Schnell seien sie auf dem Dorffest von Einheimischen ausländerfeindlich angegangen worden. Einige hätten T-Shirts mit der Aufschrift "Manche führen, manche folgen" getragen.

"Das Ganze hat sich hochgeschaukelt"

Ein Teammitglied mit erkennbarem Migrationshintergrund habe ein Getränk über die Schuhe geschüttet bekommen. Später sei ein Streit zwischen einem Spieler und einem grundlos eifersüchtigen Festbesucher eskaliert. "Daraufhin gab es ein Wortgefecht und sie haben sich rumgeschubst. Das Ganze hat sich dann hochgeschaukelt", berichtete Siwek dem hr.

Die Mannschaft sei schließlich von der Gruppe "wie Schafe von Wölfen" in ihr nahe gelegenes Hotel getrieben worden, schrieb Siwek auf Facebook. Zu seinem Bericht veröffentlichte er ein Handyvideo, auf dem wegen der Dunkelheit kaum etwas zu sehen ist. Schwach zu erkennen ist eine Rangelei zweier Personen vor einer Menschengruppe.

Dagegen ist deutlich zu hören, wie mehrere Männer "Ausländer raus!" rufen. Ebenso fallen der Satz "Ihr seid alle tot!" sowie die Aussage "Du Hurensohn!". Auch die beschwichtigenden Rufe "Jungs, hört doch auf!" sind zu hören. Das Video vermittelt eine extrem aufgeheizte Stimmung.

Polizei alarmiert, Staatsschutz ermittelt

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Einsatz. Demnach seien die Beamten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli zu dem Kerbplatz in Birstein gerufen worden. Zeugen berichteten, es seien ausländerfeindliche Parolen gerufen worden. Einem Spieler sei während des Streits ins Gesicht geschlagen worden, so der Polizeisprecher.

Der Spieler habe auf eine Anzeige verzichtet. Ermittelt werde trotzdem und zwar von Amts wegen. Weil der Verdacht auf eine politisch motivierte Straftat bestehe, habe sich der Staatsschutz eingeschaltet.

Trainer: Bislang nie Probleme

Der Trainer der Mannschaft, Giovanni Palermo, äußerte sich im Gespräch mit hessenschau.de fassungslos. Seit Jahren komme er mit Fußballclubs hierher. "Es gab in der Vergangenheit nie Probleme. Der Ort hat uns immer herzlich aufgenommen."

Er habe gegen 3.30 Uhr in der Nacht Geschrei und Gebrülle gehört, sagte der 46-Jährige. Als er vom Hotel aus zum Festplatz hinübersah, habe er gesehen, wie etwa 30 bis 50 Personen seine Spieler "wie eine Schafherde" bis zum Hintereingang des Hotels getrieben hätten. Dabei seien ausländerfeindliche Parolen gerufen worden.

"Fühlten uns bedroht"

"Wir fühlten uns bedroht, wir wussten ja gar nicht, in was für eine Richtung das noch geht", sagte Palermo. Einige Spieler und auch Mädchen des Ortes hätten versucht, beschwichtigend auf die Verfolger einzuwirken. "Aber die hatten gar keine Chance, dagegenzuhalten." Als alle Spieler im Hotel waren, habe er alle Türen des Hauses abgeschlossen. Einige Minuten danach sei es ruhig geworden.

Warum die Kerbbesucher sich so rassistisch zeigten, darüber ist der geborene Italiener ratlos. Nur wenige seiner Spieler hätten einen erkennbaren Migrationshintergrund. "Und als das alles eskaliert ist, waren die schon im Hotel." Bereits am Vortag seien aber einige Festbesucher untereinander aggressiv geworden. "Ich glaube, die haben einfach Streit gesucht."