Angesichts von Hochwasser und anderen Krisenfällen hat Bundesinnenministerin Faeser in Wiesbaden die Bedeutung des Bevölkerungs- und Zivilschutzes betont. Dort wurde der zweite "Tag des Bevölkerungsschutzes" ausgerichtet. Hessens Innenminister Poseck forderte mehr Respekt vor Rettungskräften.

Rund 30 Akteure aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz haben sich beim zweiten "Tag des Bevölkerungsschutzes" am Samstag in Wiesbaden präsentiert. Den Aktionstag unter dem Motto "Mitmachen. Mitwirken" hat in diesem Jahr das Land Hessen gemeinsam mit der Bundesregierung in Wiesbaden ausgerichtet.

Bei der bundesweiten Zentralveranstaltung zum Bevölkerungsschutztag in der Landeshauptstadt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein neues Bewusstsein für Bevölkerungsschutz und die Versorgung in Krisenfällen gefordert. Es brauche in Deutschland einen anderen Umgang mit Bevölkerungs- und Zivilschutz, sagte sie.

"Hochwasser zeigt Bedeutung von Bevölkerungsschutz"

Beides spiele dieser Tage eine besonders große Rolle angesichts des furchtbaren Hochwassers mit vielen Toten in den Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich. "Wir merken die Spuren des Klimawandels, die Veränderung der Katastrophen", so Faeser. "Wir müssen uns anders aufstellen." Deshalb habe der Bund vor zwei Jahren den Bevölkerungsschutztag ins Leben gerufen.

Faeser dankte den Ausstellern für ihr Engagement und betonte, dass 90 Prozent der Katastrophenhilfe und des Bevölkerungsschutzes in Deutschland im Ehrenamt geleistet würden. "Das ist etwas sehr Besonderes europaweit", sagte sie. Es sei keine Kleinigkeit, neben Beruf und Familie für andere mitunter auch das eigene Leben zu riskieren. "Das verdient unseren höchsten Respekt."

Poseck mahnt zu Respekt vor Einsatzkräften

"Das Ehrenamt ist unverzichtbar", unterstrich auch Hessens Innenminister Roman Poseck. "Ohne die vielen Ehrenamtlichen könnten wir das alles nicht stemmen, könnten wir den Bevölkerungsschutz nicht gewährleisten", sagte der CDU-Politiker und mahnte zum Respekt vor Einsatzkräften. Übergriffen auf sie müsse man etwas entgegensetzen.

Die inhaltlichen Anliegen auf dem Bevölkerungsschutztag waren dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zufolge, gut für Krisenfälle vorzusorgen, die Stärkung der Resilienz der Bevölkerung und der staatlichen Strukturen sowie die Unterstützung des Ehrenamtes.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich demnach im Stadtzentrum von Wiesbaden über Themen des Bevölkerungsschutzes informieren und sich aktiv einbringen. Die beteiligten Partner hätten den zweiten gemeinsamen Bevölkerungsschutztag als großen Erfolg bewertet, teilte das BKK mit.