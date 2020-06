Doppelte Abrechnungen und mehr als eine halbe Million Euro Schaden für die Stadt: Die AWO soll in Frankfurt zu viel Geld für Personal kassiert und Führungskräfte gleich zweimal entlohnt haben. Nun soll die AWO eine hohe Summe zurückzahlen.

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Frankfurt muss in einem ersten Schritt voraussichtlich mehr als eine halbe Million Euro im Zusammenhang mit zwei Flüchtlingsheimen an die Stadt Frankfurt zurück zahlen. Wie das Sozialdezernat von Daniela Birkenfeld (CDU) dem hr auf Anfrage erklärte, liegt die bereits im März gestellte Rückforderung bei 600.000 Euro.

Der Umgang der AWO mit öffentlichen Geldern wird am Donnerstag im Sozialausschuss eine Rolle spielen. Sozialdezernentin Birkenfeld will sich den Fragen der Stadtverordneten zu Geldflüssen an den gemeinnützigen Träger stellen.

Lohn für Personal, das nur auf dem Papier existierte

Die AWO hatte die beiden Heime für Geflüchtete bis 2018 betrieben. Im Zuge der AWO-Affäre hatte die Sozialdezernentin die in Rechnung gestellten Personalkosten Anfang des Jahres überprüfen lassen. Dabei kamen die Prüfer dahinter, dass offenbar mehrere hunderttausend Euro zu viel kassiert wurden. Und zwar für Personal, das zwar auf Listen stand, die der Stadt vorgelegt wurden, aber in Wirklichkeit gar nicht existierte. Laut Sozialdezernat bezeichnet die neue AWO-Führung allerdings die Höhe der Rückforderung als ungerechtfertigt.

"Die neue Interimsgeschäftsführung hat die Rückforderung inzwischen zurückgewiesen und sagt nun, dass die im Februar 2020 uns ausgehändigten Informationen nicht korrekt seien" erklärte eine Sprecherin Birkenfelds. Das Dezernat werde das so nicht akzeptieren und habe erneut um Aufklärung gebeten, bislang offenbar ohne Rückmeldung der AWO. Diese plant ein Pressegespräch für Donnerstag, bei dem sie Auskünfte geben will.

Auch Bildungsdezernat prüft Rückforderungsansprüche

Auch für die 18 Kitas, die der Kreisverband in Frankfurt betreibt, hat die AWO offenbar über Jahre zu viel kassiert. Das Bildungsdezernat von Sylvia Weber (SPD) bestätigte dem hr, dass derzeit ein Rückforderungsverfahren vorbereitet werde. "Wir sind in Abstimmung mit Rechtsamt und Revisionsamt in der weiteren dezidierten Prüfung sich ergebender Rückforderungsansprüche," so ein Sprecher Webers.

Um das Verfahren nicht zu gefährden, wolle man keine Zwischenstände mitteilen. Nach hr-Informationen hat die AWO unter der inzwischen abgetretenen Führungsriege Kosten für ihr Führungspersonal, den sogenannten "Overhead", doppelt von der Stadt kassiert. Einmal von dem für Flüchtlinge zuständigen Sozialdezernat und einmal von dem für Kitas zuständigen Bildungsdezernat. "Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren. Hier sind auch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abzuwarten", so der Sprecher.

