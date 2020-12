Mit der Familie Weihnachten feiern: Für Menschen, die im Ausland leben oder Angehörige haben, wird das in diesem Jahr komplizierter als sonst - falls es überhaupt möglich ist. Aktuell gelten für die Einreise in ein Risikogebiet Auflagen.

Für den Weihnachtsbesuch in Quarantäne

Vor drei Jahren ist Philipp Wornath zum Studium von Frankfurt nach Den Haag gezogen.

Mal schnell die Koffer packen und über Weihnachten zur Familie nach Hessen fahren. So einfach war das in den vergangenen Jahren für Philipp Wornath. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Seit drei Jahren lebt der 25-Jährige in Den Haag in den Niederlanden. Der grenzüberschreitende Familienbesuch gestaltet sich wegen Corona jetzt schwieriger als erwartet.

"Das fängt schon beim Buchen meines Zugtickets an", erklärt der Student. Da er aus einem Risikogebiet kommt, müsse er für die Reise nach Deutschland eine Einreiseanmeldung ausfüllen. Außerdem gibt es einen digitalen Einreiseassistenten für Zugreisende, erzählt er: "Dort wurde ich schon jetzt darüber informiert, dass ich mich nach meiner Ankunft in Hessen sofort in Quarantäne begeben muss."

Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss in Quarantäne

Das sehen die Quarantänebestimmungen des Sozialministeriums derzeit so vor: "Wer aus dem Ausland einreist und sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich für einen Zeitraum von zehn Tagen in häusliche Quarantäne begeben."

Ein negativer Corona-Test kann die Quarantäne vorzeitig beenden. Den Test können Betroffene allerdings erst nach fünf Tagen Selbstisolation machen - ab dem 15. Dezember auf eigene Kosten. Doch es gibt auch Ausnahmen : Menschen, die beispielsweise Verwandte ersten Grades besuchen und weniger als 72 Stunden in Hessen bleiben, dürfen auch ohne Quarantäne oder negativen Test einreisen. Diese Verordnungen gelten zunächst bis zum 20. Dezember.

Was über die Feiertage ist, könne man "wegen der sehr dynamischen Entwicklung der Coronazahlen noch nicht sagen", teile das Sozialministerium mit. Am Wochenende wollen sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten treffen, um darüber zu beraten, wann ein harter Lockdown beginnen soll.

Ausnahmen für maximal 72-Stunden-Besuch

Den Weihnachtsbesuch auf 72 Stunden zu beschränken, ist für Wornath allerdings keine Option. "Dann nehme ich lieber zehn Tage Quarantäne in Kauf und bleibe ein bisschen länger", sagt er entschlossen. Um das Risiko für seine Eltern zu minimieren, wolle er außerdem schon jetzt seine Kontakte in den Niederlanden einschränken.

Ähnlich geht es auch Olivia Pilecka. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt. Ihre Familie wohnt aber in London. Weil Deutschland von Großbritannien als Risikogebiet eingestuft wird, muss auch sie bei ihrem Familienbesuch mit großen Einschränkungen rechnen: "Wenn ich in London ankomme, muss ich dort 14 Tage lang in Quarantäne gehen", erzählt sie.

Olivia Pilecka in ihrer Wahlheimat Frankfurt. Bild © Olivia Pilecka

"Wenigstens an Weihnachten die Familie mal wieder sehen"

Auch in England besteht ab 15. Dezember die Möglichkeit, sich nach fünf Tagen testen zu lassen und die Quarantäne mit einem negativen Ergebnis frühzeitig zu beenden. Ob sie den Aufwand betreiben will, dort ein Testzentrum ausfindig zu machen, wisse sie jetzt aber noch nicht: "Ich bin außerdem aus dem einzigen Grund dort, um mit meinen Eltern Weihnachten zu verbringen." Die Quarantänezeit könne man dann wenigstens gemeinsam verbringen.

Immerhin habe sie ihre Familie seit März nicht mehr gesehen. Denn das Risiko einer Flugreise habe sie für einen gewöhnlichen Besuch in Zeiten der Pandemie nicht eingehen wollen. Wenigstens die Weihnachtsfeiertage will sie jetzt aber mit ihrer Familie verbringen, sagt sie. Ihre Eltern würden sich auch freuen, wenn sie sie mal wieder ein bisschen länger um sich haben könnten.

Nach der Quarantäne ist vor der Quarantäne

Die Quarantäneregelungen treffen die Reisenden übrigens gleich doppelt. Nach dem Fest zurück in den Niederlanden, steht für Philipp Wornath wieder häusliche Isolation auf dem Programm. Und wenn Olivia Pilecka aus London zurück nach Frankfurt kommt, muss sie gemäß der hessischen Bestimmungen auch gleich wieder zehn Tage lang in Quarantäne.

"Das ist natürlich ziemlich blöd", sagt die 28-Jährige nachdenklich. So genau habe sie darüber noch gar nicht nachgedacht. Trotzdem versucht sie, es locker zu nehmen: "Das Gute ist, dass wir gerade Winter haben. Da kann ich mich auch gut zu Hause beschäftigen."

Hier in Hessen ziehe sie außerdem die Möglichkeit in Betracht, sich nach fünf Tagen in einem Testcenter in Frankfurt auf Covid-19 testen zu lassen - wenn auch auf eigene Kosten. Sofern ihr Ergebnis dann negativ ist, könnte sie nach derzeitiger Regelung die Quarantäne wenigstens hier frühzeitig beenden.