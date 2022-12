Fast 5.500 Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtung

Fast 5.500 Menschen sind derzeit an den Standorten der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge untergebracht.

Die Erstaufnahme des Landes sei zu rund 63 Prozent ausgelastet, teilte das zuständige Regierungspräsidium (RP) Gießen mit. Aufgrund der zurzeit hohen Zuweisung von Geflüchteten in die Kommunen sei man "weiterhin handlungsfähig". Von Januar bis einschließlich November kamen dem RP zufolge rund 16.000 Geflüchtete in Hessen an. Im vergangenen Jahr waren es rund 11.200. Die Kapazitäten werden derzeit erweitert.