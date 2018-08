Seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro? Zu welchem Fest tragen Menschen bunte Kostüme und Masken? Wer eingebürgert werden will, muss seit zehn Jahren einen Test bestehen. Kaum ein Kandidat fällt durch.

Hätten Sie's gewusst? Dass Kostüme und Masken nicht an Pfingsten oder am Maifeiertag, sondern an Rosenmontag getragen werden, ist noch leicht zu beantworten. Dass es den Euro in Deutschland seit 2002 gibt, ist schon etwas kniffliger. Wie aber lautet die Antwort auf die Frage: "In der DDR lebten vor allem Migranten aus...?" Das Kreuz muss an folgender Stelle gesetzt werden: Vietnam, Polen, Mosambik.

Nicht jeder dürfte das sofort parat haben. Ausländer, die in Deutschland eingebürgert werden wollen, sollten die Antworten kennen. Denn seit zehn Jahren müssen sie vor ihrer Einbürgerung einen Test bestehen - und bei mindestens 17 von 33 Fragen das Kreuz an der richtigen Stelle machen.

98,5 Prozent bestehen den Test

In Hessen haben nach Angaben des Bundesinnenministeriums im vergangenen Jahr von 5.362 Ausländern 5.281 die Voraussetzung für einen deutschen Pass erfüllt und die Prüfung bestanden. Das entspricht eine Quote von 98,5 Prozent. Allein in Frankfurt wurden nach früheren Zahlen des zuständigen Standesamtes im Jahr 2017 fast 2.200 Menschen eingebürgert.

Eingeführt wurde der Einbürgerungstest in Deutschland am 1. September vor zehn Jahren. "Nicht schwieriger als eine Führerscheinprüfung" werde der Einbürgerungstest sein, versprach Innenstaatssekretär Peter Altmaier (CDU) damals.

Zehn Jahre später ist die Kritik an dem Test, der von der Opposition und einigen Migrantenverbänden als überflüssige Schikane empfunden wurde, weitgehend verstummt. Vielleicht auch, weil die Prüfung so angelegt ist, dass kaum jemand durchfällt. Die Erfolgsquote liegt seit Jahren bundesweit stabil zwischen 98,2 und 98,8 Prozent. Auch die Teilnahmegebühr von 25 Euro ist kein unüberwindbares Hindernis. Die Grünen halten den Test allerdings nach wie vor für "verbesserungswürdig". Viele der Fragen seien "integrationspolitisch völlig irrelevant", sagte Filiz Polat, migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.

Zahl der Einbürgerungen sinkt

In Hessen haben in den vergangenen zehn Jahren jährlich tausende Zuwanderer die Staatsbürgerschaft erhalten - doch die Zahlen gehen trotz einer Kampagne der Landesregierung zurück. Im Jahr 2015 gab es beispielsweise noch 11.845 Einbürgerungen.

Wer sich einbürgern lassen will, sollte - unabhängig von dem Test - seit acht Jahren in Deutschland leben, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen und ausreichend gut Deutsch sprechen. Zudem müssen die Anwärter ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten und dürfen nicht straffällig geworden sein.

Nicht jeder braucht den Test

Ohne erfolgreiche Test-Teilnahme werden nur Menschen eingebürgert, die diese Bedingung wegen einer "geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder altersbedingt" nicht erfüllen können. Außerdem Zuwanderer, die einen deutschen Schulabschluss erworben oder beim Abschluss im Sprach- und Integrationskurs eine bestimmte Punktzahl erreicht haben. Keine Ausnahme gibt es dagegen nach Angaben des Bundesinnenministeriums für Analphabeten.

Die guten Testergebnisse haben vermutlich auch damit zu tun, dass man alle Fragen und Antworten zum Üben im Internet findet. Und damit, dass jeder, der einen Antrag auf Einbürgerung stellt, den Test beliebig oft wiederholen darf.