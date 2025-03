Die Straßenfastnacht ist auch in Hessen in vollem Gange. In Frankfurt feierten Zehntausende unter dem Motto "Frankfurts Fastnacht wie noch nie". Auch in Wiesbaden, Wetzlar und anderen Städten säumten sich die Straßen bei Umzügen.

Der große Frankfurter Fastnachtsumzug ist am Sonntag durch die Innenstadt gezogen. Für Stimmung sorgten Musikkapellen und Tanzeinlagen, das Wetter spielte ebenfalls mit: Die Närrinnen und Narren konnten sich über milde Temperaturen um 10 Grad und Sonnenschein freuen.

Die Polizei meldete zunächst keine größeren Zwischenfälle. "Es läuft glücklicherweise alles sehr, sehr ruhig", sagte ein Sprecher. Bei der Teilnehmerzahl hielten sich die Beamten bedeckt und verwiesen auf die Veranstalter. Diese hatten mit 300.000 bis 400.000 Besuchern gerechnet. Eine Zuschauertribüne am Römerberg war gut gefüllt.

Drei Kilometer "Strom und Energie"

Rund drei Kilometer lang war die Route des Fastnachtsumzugs mit dem Motto "Frankfurts Fastnacht wie noch nie, voller Strom und Energie". 188 Zugnummern waren gemeldet. 20 Motivwagen, 36 Garden und 15 Kapellen waren bei dem Umzug dabei.

Auch in politischen Aussagen versuchten sich die Karnevalsvereine natürlich. Ein Motivwagen etwa zeigte Olaf Scholz (SPD), weitere thematisierten die städtische Verkehrspolitik oder den Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Umzüge in Wiesbaden, Wetzlar und Gießen

Auch anderswo in Hessen zogen Fastnachtsumzüge durch Innenstädte, beispielsweise in Wetzlar, Gießen oder Wiesbaden. Kinderumzüge gab es in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) und Fulda.

Auch in politischer Satire versuchten sich wieder manche Motivwagen - wie hier in Wiesbaden. Bild © hessenschau.de/Andrea Bonhagen

In Wiesbaden waren 170 Zugnummern, sechs Motivwagen, mehr als 4.500 Teilnehmer und 23 Musikgruppen angemeldet. Letztmalig sollten auch Pferde am Wiesbadener Umzug teilnehmen.

Das Thema Sicherheit spielte auch in diesem Jahr eine große Rolle. In Frankfurt wurde die Zugstrecke durch technische Straßensperren gesichert. Zudem gab es rund 100 mobile Fahrzeugsperren - und damit fast 40 mehr als im vergangenen Jahr, wie es vom Veranstalter hieß.

Von Volkmarsen bis "Klaa Paris"

Sonnig und munter geht es auch in den kommenden Tagen in Hessen weiter. Am Rosenmontag stehen unter anderem die Umzüge in Fulda, Seligenstadt (Offenbach) und Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) auf dem Programm. Am Dienstag pilgern die Narren in die Frankfurter Fastnachtshochburg Heddernheim alias "Klaa Paris".