Rund 50.000 Senioren in Hessen warten noch auf ihre Impfung zu Hause. Das Innenministerium hat es bislang nicht geschafft, die Namenslisten an die mobilen Impfteams zu übermitteln. Die Opposition vermutet eine Organisationspanne.

Das Innenministerium verschickt derzeit Briefe an zumeist hochbetagte Menschen der ersten Priorisierungsgruppe, die sich für das Impfen zuhause angemeldet haben. In dem Schreiben bittet das Ministerium "um Geduld", ohne allerdings konkrete Impftermine in Aussicht zu stellen. Das Problem hinter der Verzögerung liegt nach hr-Recherchen an einer fehlenden Datenübermittlung.

Impfteams fehlen die Namenslisten

Das Innenministerium hat den Landkreisen bislang noch keine Listen mit Namen und Adressen der Impfkandidaten übermittelt. Ohne diese Listen können die Kreise ihre mobilen Impfteams jedoch nicht losschicken, weil sie gar nicht wissen, wer zuhause geimpft werden will.

"Wir bekommen ständig Anfragen über Facebook oder andere Kanäle von Menschen, die sich nach ihrem Impftermin zuhause erkundigen", sagt Stefan Toepfer, Sprecher des Odenwaldkreises. Doch er muss, wie seine Kollegen in anderen Kreisen, die Bürger vertrösten, weil die Impfteams noch keine Adressen haben.

Konzept ist verschickt - Listen sollen folgen

Nach Angaben des Hessischen Landkreistags hat das Ministerium den Kreisen vergangene Woche ein Konzept für das mobile Impfen übermittelt. Demnach sollen ab dieser Woche die Listen mit den Namen und Adressen an die Kreise in Excel-Tabellen verschickt werden. Das Konzept enthält keine Informationen darüber, bis wann dies für alle 28 Impfzentren abgeschlossen sein wird.

Doch wie kommt es zu dieser Verzögerung? Zu Beginn der Impfkampagne, Anfang des Jahres, wurden rund 400.000 über Achtzigjährige in Hessen vom Innenministerium angeschrieben. Den Senioren wurden in dem Schreiben die Wahlmöglichkeiten zum Impfen erläutert. Entweder konnten sie sich per Hotline oder Onlineportal bei einem Impfzentrum anmelden. Oder sie beantragten eine Impfung im "häuslichen Umfeld".

Senioren werden auf Angebot in Impfzentrum verwiesen

Besonders bettlägerige und pflegebedürftige Menschen, die zuhause leben, entschieden sich häufig für die zweite Option. Sie meldeten sich per Post zentral für ganz Hessen beim Regierungspräsidium (RP) Kassel an. Dort wurden die Formulare eingescannt. Was danach mit den Daten geschah, lässt sich nur schwer rekonstruieren. Das RP verweist auf das Innenministerium. Von dort kamen bislang auf konkrete Fragen noch keine Antworten.

Allerdings scheint das Innenministerium von einer zeitnahen Impfung zuhause selbst nicht sehr überzeugt zu sein. In dem Brief, der jetzt an die Ü80-Impfwilligen verschickt wurde heißt es: "Falls Sie zwischenzeitlich die Möglichkeit haben … zu dem für sie zuständigen Impfzentrum zu kommen, können sie sich dort auch jetzt noch impfen lassen."

Opposition attestiert "blamable Leistung"

"Das ist eine blamable Leistung der Landesregierung", findet Daniela Sommer, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. "Die Bürger haben sich darauf verlassen, zuhause geimpft zu werden und jetzt sollen sie sich wieder hinten an der Schlange anstellen, um im Impfzentrum noch einen Termin zu ergattern", empört sich Sommer.

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Yanki Pürsün, fordert von der Landesregierung Aufklärung, was so schwierig daran ist, die Namen und Adressen der Impfwilligen aufzubereiten? "Für einige ist selbst Excel eine Hürde", vermutet er.

Christiane Böhm von der Links-Fraktion fühlt sich durch die verzögerte Datenübermittlung an eine "Serie von Pannen der Landesregierung" erinnert. Angefangen beim "schlechten Schutz der Alten- und Pflegeheime" über den "vergeigten" Start der Impfterminvergabe bis hin "zur Krönung, dass die mobilen Impfteams nicht ausrücken können, um 50.000 80-Jährige zu impfen, die nicht den Weg ins Impfzentrum auf sich nehmen können", so Böhm.

Kreise ergreifen Eigeninitiative

Unterdessen haben einzelne Kreise selbst die Initiative ergriffen, um unabhängig vom Land, die noch nicht geimpften Ü80-Jährigen zuhause zu versorgen. Der Landkreis Fulda hat sie Ende Februar aufgerufen, sich bei den kommunalen Impflosten vor Ort zu melden. Mit diesen Daten sollen die Impfteams nun bestückt werden, um bald ihre erste Touren in Privatwohnungen zu starten. Auch der Rheingau-Taunus-Kreis will demnächst in Absprache mit den Kommunen mit dem mobilen Impfen zuhause beginnen.

