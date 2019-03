Feministische Sprüche sind heute Teil der Popkultur und prangen auf T-Shirts und Taschen. Hat die Frauenbewegung gesiegt - oder ist alles nur eine Modeerscheinung? Ein Interview zum Weltfrauentag mit einer Marburger Gender-Forscherin.

Wer heute am Weltfrauentag durch die Fußgängerzone geht, dem begegnen Sprüche, die früher eher auf Demonstrationen zu sehen waren: "I’m a feminist", "Girl Power" oder "The future is female". Die Slogans stehen auf Taschen, T-Shirts und Kinderkleidern.

Dass der Feminismus inzwischen Teil der Popkultur ist, zeigen auch berühmte Sängerinnen und Schauspielerinnen: Alicia Keys folgt einer alten feministischen Forderung und geht nur noch ungeschminkt aus dem Haus. Emma Watson ist UN-Botschafterin für Gleichstellung. Und Pop-Diva Beyoncé singt: "Wer hält die Welt am Laufen? Mädels."

Hat die Frauenbewegung also gesiegt oder ist das alles nur ein Hype, eine reine Modeerscheinung? Antworten von Susanne Maurer, einer Genderforscherin und Professorin für Sozialpädagogik an der Marburger Philipps-Universität.

hessenschau.de: Sie beschäftigen sich seit 40 Jahren mit feministischen Bewegungen. Wie finden Sie es, wenn Sie junge Mädchen mit "Girl Power"-Shirts durch die Marburger Oberstadt laufen sehen?

Susanne Maurer: Im Prinzip freut mich das schon, aber verhalten. Wenn ich die Chance hätte, mit diesen jungen Mädchen ins Gespräch zu kommen, dann würde ich sie vorsichtig fragen, was das für sie bedeutet. Ich sehe darin eine Chance, dass Aufmerksamkeit und Interesse für feministische Themen entstehen - auch, wenn man vielleicht gar nicht so genau weiß, was daran interessant sein könnte. Aber ich bin nicht völlig euphorisch, weil noch ganz unklar ist, was das bedeutet.

hessenschau.de: Liegt Feminismus gerade besonders im Trend?

Maurer: Das Phänomen ist nicht völlig neu, es gab da in der Geschichte verschiedene Erscheinungsformen. Aber ja, es scheint heute so zu sein, dass man sich mit dem Wort Feminismus öffentlich, offensiv und auch mit Lust und Spaß verbinden kann und sich das dann aufs T-Shirts drucken kann. Es gibt auch so etwas wie einen "Postkartenfeminismus". So nenne ich das, wenn in Buchhandlungen oder Bahnhofgeschäften Postkarten mit frechen Sprüchen mit "feministischem Background" angeboten werden.

Aber interessanterweise gibt es gleichzeitig auch noch die andere Seite: Dass es immer mal wieder Phasen gibt, in denen das Wort "Feminismus" ein Schimpfwort oder No-go zu sein scheint. Es gibt ja auch weiterhin so Aussagen wie "Ich bin ja keine Emanze, aber…".

hessenschau.de: Warum scheinen sich zurzeit mehr Frauen und Männer als früher als Feministen oder Feministinnen zu outen? Ist das eine Reaktion auf die MeToo-Bewegung?

Maurer: MeToo ist nur ein Teil davon. Das hat schon vorher angefangen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es eine neue Empörung und Fassungslosigkeit gibt. Und auch ein Aufbegehren über die Wiederkehr von einem sehr offenen Sexismus und einer Feindlichkeit gegenüber jeder Vielfalt und Art anders zu sein. Das erlebe ich auch, wenn ich mit jungen Leuten Veranstaltungen mache oder außerhalb der Uni diskutiere.

Ein Grund sich für Feminismus zu interessieren ist, dass jetzt Feminismus, Gender-Studies und Geschlechtergleichstellungspolitik so stark unter Beschuss sind. Der Anti-Feminismus befördert in der jüngeren Generation also das Interesse an Feminismus.

Und es geht darum: Ich bin plötzlich Teil von was ganz Großem - auch international. Da will ich dazugehören, da will ich dabei sein. Das hat eine Attraktivität. Das haben wir zum Beispiel bei den Women’s Marches gesehen.

hessenschau.de: Die Modehersteller verdienen mit solchen Produkten ja auch Geld. Selbst Baumarktketten machen Werbung mit feministischen Slogans. Wie finden Sie so etwas?

Maurer: Ich verurteile natürlich das Profitinteresse. Aber so funktioniert unsere gegenwärtige Ökonomie und Populär- und Alltagskultur. Das ist ganz einfach: Was sich vermarkten lässt, lässt sich vermarkten. Man nutzt Mädchen oder interessierte Menschen als Zielgruppe, als Kundinnen. Man greift etwas auf, was gerade in der Gesellschaft kursiert und will damit was verkaufen.

Ich finde das schwierig, weil es eine Instrumentalisierung ist. Das kann auch Dinge entschärfen, die scharf gemacht werden müssen. Nämlich eine Kritik und das Zurückweisen von Beleidigung, Missachtung, Verachtung und Gewalt.

hessenschau.de: Feministinnen haben in der Vergangenheit mit dem Vorurteil zu kämpfen gehabt, "spaßbefreit" oder "unattraktiv" zu sein. Heute kommt der Feminismus dagegen oft sehr humorvoll oder sogar sexy rüber.

Maurer: Ja, ich erkenne da zwei Pole, die sich zu widersprechen scheinen, aber die trotzdem auch zusammengehören. Der eine ist: Ja, Feminismus ist sexy. Der andere Pol zeigt sich zum Beispiel in Graffitisprüchen oder auf Flyern. Da steht dann: "Make feminism a threat again". Also: "Macht Feminismus wieder zu etwas, wovor die Leute Angst kriegen."

Da geht es darum, was eigentlich hinter dem Feminismus steckt - nämlich ein Infragestellen von sehr grundlegenden Ordnungen: Geschlechterordnungen oder Macht und Herrschaftsverhältnissen. Es geht um ökonomische Fragen, sexuelle Gewalt und Ungleichheitsfragen. Und da gibt es auch revolutionäre Perspektiven, die nicht ohne weiteres marktkompatibel sind. Und die man sich nicht so genüsslich aufs T-Shirt schreibt.

Das Interview führte Rebekka Dieckmann.