Das Hessische Landeskriminalamt hat in Berlin einen Mann festgenommen, der für eine Serie von "NSU 2.0"-Drohschreiben verantwortlich sein soll. Der 53-Jährige sei wegen mehrere rechtsmotivierter Taten vorbestraft.

Den hessischen Ermittlungsbehörden ist offenbar ein Durchbruch im Fall der "NSU 2.0"-Drohmails gelungen. Das Landeskriminalamt nahm am Montag in Berlin einen Mann fest. Er sei dringend verdächtig, seit August 2018 unter dem Absender "NSU 2.0" bundesweit Drohschreiben mit volksverhetzendem Inhalt an Personen der Öffentlichkeit verschickt zu haben, teilte die Staatsawaltschaft Frankfurt am späten Abend mit.

Offenbar Basay-Yildiz und Wissler unter den Opfern

Bei dem Mann handelt es sich demnach um 53 Jahre alten Erwerbslosen, der in der Vergangenheit wegen zahlreicher, auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde. Er sei zu keinem Zeitpunkt Bediensteter einer Polizeibehörde gewesen. Zu seinen Opfern hätten auch eine Frankfurter Rechtsanwältin und Abgeordnete des Hessischen Landtags gehört, heißt es in der Mitteilung.

Ob es sich bei der Anwältin um die Frankfurter NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz handelt, wollte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage weder dementieren noch bestätigen. Auch Basay-Yildiz hatte mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohmails erhalten. Die privaten Daten der Juristin waren zuvor von einem Frankfurter Polizeicomputer abgerufen worden.

Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Hessischen Landtag und neue Bundesvorsitzende ihrer Partei, Janine Wissler, hatte ebenfalls entsprechende Drohmails erhalten, außerdem bekannte Journalistinnen und die Kabarettistin Idil Baydar.

Aufwändige Ermittlungen

Laut Mitteilung hatten aufwändige und zeitintensive Emitrmittlungen von LKA und Staatsanwaltschaft zu dem Verdächtigen geführt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden Datenträger sichergestellt. Die Behörden ermitteln nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sowie der Bedrohung und der Beleidigung.

Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft bekanntgeben, sobald es der Ermittlungsstand zulasse.