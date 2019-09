Eine Frau hat einen Briefumschlag mit rund 2.000 Euro gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Weil in dem Umschlag eine Lohnabrechnung war, konnte der Eigentümer rasch gefunden werden. Bei dem Geld habe es sich um den Lohn eines 35-Jährigen gehandelt, so die Polizei am Mittwoch.