Ein Dach über dem Kopf, zur Ruhe kommen, warme Mahlzeiten: Für rund 500 Menschen aus der Ukraine ist die Alsfelder Hessenhalle zu einer ersten Anlaufstelle geworden. Doch die Gedanken der Geflüchteten kreisen immer wieder um die verlassene Heimat.

Beim Gedanken an ihren Mann und ihre Mutter, die sich im ukrainischen Kriegsgebiet befinden, kommen ihr die Tränen. "Ich habe Angst und mache mir große Sorgen", sagt Oksana. Sie selbst fühle sich mit ihrer zehnjährigen Tochter nun aber in Sicherheit.

"Das Wichtigste ist ein Dach über dem Kopf zu haben, etwas Warmes zum Essen und Ruhe zu bekommen", sagt die 43-Jährige. Untergebracht sind die beiden in der Hessenhalle in Alsfeld, einer Notunterkunft des Kreises Vogelsberg.

Auch Tochter Jana hat Heimweh. Sie vermisse ihren Vater, sagt sie und rettet sich in so etwas wie Alltag. Das Mädchen sitzt an ihrem Laptop und ist mit ihrem Lehrer in der Ukraine verbunden. Online-Unterricht der besonderen Art.

Schlimme Nachrichten aus der Heimat

Mutter Oksana hält per Handy Kontakt nach Hause. Sie hört Schlimmes. Ihr Heimatort Iwano-Frankiwsk im Westen der Ukraine sei bombardiert worden, hört sie. Die Menschen dort harren in Kellern aus und bangen um ihr Leben. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als Frieden. Sie hofft auf baldige Rückkehr. "Wenn die Bomben von unserem Haus etwas übrig gelassen haben."

Mutter Oksana hält per Handy Kontakt in die Heimat, während sich ihre Tochter Jana mit Online-Unterricht beschäftigt. Bild © Jörn Perske (hr)

Oksana und Jana sind zwei von aktuell mehr als 540 Flüchtlingen aus der Ukraine, die derzeit in der 1.000 Plätze fassenden Not-Unterkunft in der Hessenhalle leben.

Vier hessische Landkreise und die kreisfreie Stadt Frankfurt hatten Mitte vergangener Woche den Einsatzbefehl vom Land bekommen, sich auf jeweils 1.000 Geflüchtete aus der Ukraine einzustellen. In den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus sowie in Frankfurt wurden seitdem Notunterkünfte errichtet, hauptsächlich in Sporthallen. In Betrieb sind aber erst die Unterkünfte in Alsfeld, Kronberg und Frankfurt.

400 Flüchtlinge täglich

Der Angriff Russlands auf sein westliches Nachbarland treibt immer mehr Flüchtlinge auch nach Deutschland. Rund 400 Flüchtlinge kommen laut Regierungspräsidium Gießen (RP) pro Tag nach Hessen.

Seit Kriegsbeginn vor drei Wochen wurden bereits rund 3.400 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Sie sind aber nicht alle hier geblieben, sondern mitunter auch weitergezogen zu Freunden und Bekannten, wie das RP beobachtet. Die Leiter der Unterkunft zählen täglich zweimal durch, um zu erfahren, wie viele Menschen tatsächlich da sind. Denn die Menschen können ja kommen und gehen, wie sie möchten.

Die Flüchtlinge sollen eigentlich nur maximal 72 Stunden in den Not-Unterkünften bleiben, ehe sie an die Kommunen dann verteilt werden. In der Realität wird es wohl aber länger dauern. Bis dahin ist die Alsfelder Hessenhalle das neue Zuhause für die Menschen auf der Flucht. Dort stehen Feldbetten in mit Stellwänden abgetrennten Bereichen. So soll wenigstens etwas Privatsphäre geschaffen werden.

Einblick in die Notunterkunft: Hinter Stellwänden sind in separierten Bereichen Feldbetten zur Übernachtung aufgestellt. Bild © Jörn Perske (hr)

Im Essensbereich im ersten Stock gibt es drei Mahlzeiten täglich. Gleich am Eingang liegen Mehrfach-Steckdosen zum Aufladen von Handys. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verteilt Kleiderspenden an bedürftige Flüchtlinge. Viele hatten nur eine Tasche dabei, einige sogar nur das, was sie am Körper trugen.

"Kinder kommen am besten klar"

In der Unterkunft befinden sich überwiegend Frauen und Kinder. Ukrainische Männern zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Viele Frauen diskutieren, was die nächsten Tage bringen. Kinder spielen an Tischen und auf den Gängen. "Die Kinder kommen mit dieser schwierigen Situation noch am besten klar", sagt Andrea Kaup, stellvertretende Abteilungsleiterin für Flüchtlingsfragen beim RP Gießen.

"Es ist hier kein Luxus-Hotel", sagt Kaup. Aber für das Wichtigste sei gesorgt. Erfahrungen mit der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 hätten geholfen, den hessischen Hilfe-Motor schnell zum Laufen zu bringen.

Der medizinische Leiter der Not-Unterkunft: Dr. Erich Wranze-Bielefeld. Bild © Jörn Perske (hr)

Erich Wranze-Bielefeld ist als medizinischer Leiter zuständig für die ärztliche Versorgung in der Unterkunft. Er berichtet von vielen Patienten und erkrankten Kindern. Behandelt werden sie auf der eingerichteten Krankenstation der Unterkunft. Über 100 Menschen seien schon versorgt worden. Die meisten hätten für die Jahreszeit übliche Atemwegserkrankungen.

Schwere Fälle können hier nicht behandelt werden. "Letzte Nacht haben wir ein Kind an die Kinderklinik in Gießen überwiesen", berichtet Wranze-Bielefeld. Der 71-Jährige ist eigentlich schon Rentner. Aber er arbeitet, um den Menschen zu helfen.

Alle Flüchtlinge seien vor dem Einzug in die Not-Unterkunft getestet worden, sagt der Arzt. Positive Corona-Fälle seien noch nicht aufgefallen. Wer in Quarantäne müsse, müsse zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Gießen.

Am Eingang bekommen Flüchtlinge Kleiderspenden ausgehändigt. Bild © Jörn Perske (hr)

Mit großer Freude beobachtet der Mediziner die große Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region für die Flüchtlinge. Die Organisatoren der Unterkunft bitten aber darum, nicht selbstständig Kleider- und Sachspenden vorbeizubringen. Man müsse sich noch einen Überblick verschaffen, was konkret gebraucht werde und werde dies dann auf der Homepage des Vogelsbergkreises mitteilen.