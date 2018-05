Wohnungssuchende wissen: Frankfurt ist ein teures Pflaster. Und das gilt auch für die Unterbringung von Flüchtlingen. Eine neue Gebührensatzung trifft vor allem Geflüchtete mit eigenem Einkommen.

Die Stadt Frankfurt hat Gebühren für einen Platz in einer Unterkunft auf 710 Euro pro Monat festgesetzt. Das geht aus der Gebührensatzung hervor, die hr-iNFO vorliegt. Für eine vierköpfige Familie, die ein Mehrbettzimmer bewohnt, werden damit 2.840 Euro pro Monat kalkuliert. Die Satzung wurde am vergangenen Freitag vom Magistrat beschlossen und geht nun ins Stadtparlament zur weiteren Beratung.

Flüchtlinge ohne eigenes Einkommen werden von der neuen Regelung aber gar nichts merken. Denn die Gebühren dienen der Stadt Frankfurt vor allem dazu, sich mehr Geld vom Bund zurückzuholen als bislang. Nach einer Gesetzesänderung Ende 2017 ist das für alle anerkannten Flüchtlinge sowie für Geflüchtete mit subsidiärem Schutz möglich, die von Hartz IV leben. Für diese Gruppe wird der Bund die Gebühren übernehmen.

Flüchtlinge mit Einkommen sollen zahlen

Flüchtlinge, die eigenes Geld verdienen und noch in einer städtischen Unterkunft leben, müssen sich dagegen mit bis zu 50 Prozent an den Kosten beteiligen - also 355 Euro pro Monat. Die andere Hälfte trägt die Stadt. Für Alleinerziehende oder Geflüchtete mit sehr geringem Einkommen sind weitere Nachlässe vorgesehen. Der Geschäftsführer des Hessischen Flüchtlingsrats, Timmo Scherenberg, sprach in einer ersten Reaktion von einer fairen Regelung: "Die Hälfte, das ist okay."

Günstiger sind laut Gebührenordnung die Plätze in zwischengenutzten Wohnungen, die wegen einer anstehenden Modernisierung vorübergehend von der Stadt mit Flüchtlingen belegt werden können. Dafür stellt Frankfurt für einen Einzelmieter 630 Euro pro Monat in Rechnung. Für einen Vier-Personen-Haushalt werden 1.070 Euro fällig, deutlich weniger als in einer Sammelunterkunft.

Kaum Chancen auf dem Wohnungsmarkt

Allerdings konnte die Stadt nur knapp über 300 solcher Wohnungen anmieten. Der Großteil der rund 4.800 Flüchtlinge, die noch von der Stadt untergebracht werden, lebt in Wohnheimen, Sammelunterkünften oder Hotelzimmern. Auf dem freiem Wohnungsmarkt finden anerkannte Flüchtlinge nur selten eine Bleibe.

Die Gebühren für die Unterbringung haben zuletzt in vielen Städten für Diskussionen gesorgt, etwa in Hamburg, München und Stuttgart. Denn um sich die Kosten vom Bund erstatten lassen zu können, setzen derzeit viele Kommunen neue Gebühren fest.

Proteste im Main-Taunus-Kreis

Im Main-Taunus-Kreis führte das im Februar sogar zu Flüchtlingsprotesten. Ein Platz in einer Unterkunft kostet dort laut Satzung 398 Euro pro Monat. Geflüchtete mit eigenem Einkommen sollten diese Gebühr zunächst in voller Höhe zahlen. Nach Protesten und einer Demonstration wurde der Betrag für Selbstzahler allerdings auf knapp die Hälfte gesenkt.

Kritiker warnen davor, erwerbstätige Flüchtlinge zu stark zu belasten. Dann sinke der Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen. Aber es ging auch um die Frage: Wie kann ein Platz in einem Mehrbettzimmer, in dem einem Bewohner oft weniger als zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, 398 Euro kosten?

Kalkulation in Frankfurt unklar

Wie die Stadt Frankfurt auf die 710 Euro pro Platz gekommen ist, wird in der Magistratsvorlage ebenfalls nicht deutlich. Die Festlegung sei "ermessengerecht", heißt es darin nur. Am Donnerstag will die Stadt in einem Pressegespräch die Hintergründe erläutern.

Sendung: hr-iNFO, 22.5.2018, 5.00 Uhr