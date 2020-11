Auf dem Dorf kennt jeder jeden, die Gemeinschaft ist eng. Genau das kann bei Gewalt in Beziehungen zum Problem werden, sagt Forscherin Regina-Maria Dackweiler. Ein Gespräch zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Gewalt an Frauen passiert jeden Tag: In Städten, aber eben auch auf dem Land, sagt Regina-Maria Dackweiler, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen erforscht sie Gewalt in Paarbeziehungen im ländlichen Raum und bei älteren Menschen. Denn die Gewalt kennt kein Alter. Auch in der Generation der Über-60-Jährigen werden Frauen geschlagen und vergewaltigt, so die Forscherinnen.

Ein Phänomen, das die ganze Gesellschaft angehe. Und für das auch die ganze Gesellschaft zahlt: In Hessen belaufen sich die einschlägigen Kosten bei Justiz, Polizei und im Gesundheitssystem auf rund 76 Millionen Euro im Jahr, zeigen Schätzungen des Landes. Dackweiler und ihr Team wollen in den kommenden vier Jahren in einem Forschungsprojekt herausfinden, wie Frauen auf dem Land besser geholfen werden kann.

Ein Gespräch zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen über Besonderheiten auf dem Land und darüber, warum die Gewalt im Alter manchmal erst anfängt.

hessenschau.de: Was sind denn die Unterschiede zwischen Stadt und Land beim Thema Gewalt in Paarbeziehungen?

Regina-Maria Dackweiler: Es gibt mehrere Probleme. Im ländlichen Raum haben wir es mit einer Janusgesichtigkeit von sozialer Kontrolle zu tun - zwei Seiten einer Medaille. Einerseits gibt es eine viel geringere Anonymität, jeder kann jeden kennen und hat auch einen Blick auf den anderen.

Wenn es aber um Gewalt in der Paarbeziehung geht - so zeigt es die Forschung - wirkt sich das so aus, dass bei Betroffenen das Bedürfnis, die erfahrene Gewalt im Verborgenen zu halten, noch viel höher ist. Sie holen sich oft keine Hilfe, weil der Druck durch Scham, Angst und Tabus so hoch ist.

hessenschau.de: Gäbe es denn überhaupt Anlaufstellen und Hilfe auf dem Land?

Dackweiler: Die Infrastruktur an Beratungseinrichtungen oder auch Zufluchtsorten ist auf dem Land wesentlich dünner, sie sind auch weniger spezialisiert. Dazu kommt eine schlechtere Erreichbarkeit durch die ausgedünnten öffentlichen Verkehrsmittel:

Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es eine Beratungs- und Interventionsstelle und ein Frauenhaus in Bad Schwalbach. Ansonst gibt es keine weiteren spezialisierten Einrichtungen wie etwa Täterberatung. Das bedeutet, dass Betroffene sehr weite Wege haben. Wir haben das untersucht: Von bestimmten Orten im Landkreis bräuchten Frauen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dreieinhalb Stunden bis zu einer Beratung.

hessenschau.de: Warum hilft es denn gerade nicht, dass die Menschen sich auf dem Land besser kennen? Gerade die Anonymität der Großstadt gilt ja oft als Problem, weil Nachbarn erst gar nicht mitbekommen, was in anderen Wohnungen so los ist.

Dackweiler: Die Ansprüche daran, wie eine Ehe zu sein hat, eine Familie und Frauen, sind im ländlichen Raum sehr hoch - so was wie Gewalt soll da nicht passieren. Wir wollen in der Forschung auch den Blick auf die Täter stärken, denn der Täter, der in der Familie misshandelt, ist vielleicht der sehr gute Kumpel in der Freiwilligen Feuerwehr oder im Fußballverein.

Die Männer untereinander sagen dann oft: "Kann nicht sein, dass der Schorsch das macht. Das ist ein guter Kumpel." Das Stoppen von Bagatellisieren und Wegschauen ist im ländlichen Raum besonders schwer, weil die Gemeinschaft enger ist.

hessenschau.de: Sie haben auch besonders Gewalt in Beziehungen von Über-60-Jährigen untersucht und festgestellt, dass die Gewalt teilweise in dem Alter erst anfängt. Warum?

Dackweiler: Es gibt neue Belastungen, die etwa durch die Verrentung hinzukommen, das Im-leeren-Nest-Sitzen, das Verbingen von mehr Zeit miteinander - was auch ungewohnt ist. Dazu kommen materielle Einbußen, weil das Geld knapp ist. Es entstehen Stressfaktoren. Wir wissen, dass bestehende Formen der Gewalt weitergeführt werden und neue hinzukommen können durch die neue Situation, auch durch Krankheiten.

Wir meinen dabei aber explizit nicht Demenz. Es ist eine große Entlastungsstrategie beim Thema Gewalt im Alter, dass man sofort sagt, die pflegende Person oder die demente Person sei überfordert. Darauf haben wir nicht abgehoben. Wir wissen aus Dunkelfeldstudien, dass davon unabhängig Gewalt fortgesetzt wird oder neu anfängt.

hessenschau.de: Im Internet oder auch auf Flyern gibt es Infos, wo Frauen Hilfe bekommen können. Sie stellen aber fest: Ältere fühlen sich nicht angesprochen.

Dackweiler: Ältere haben oft kein Wissen über Hilfemöglichkeiten, und eine Zufluchtsstätte ist für sie auch keine Option. Wenn sie darauf angesprochen werden, sagen viele, sie würden da nicht hingehen, weil das nichts für sie ist, sondern für jüngere Frauen.

Das lässt sich auch gut nachvollziehen: Wenn man sich Flyer und ähnliches von Beratungsstellen anschaut, sind dort nie ältere Frauen zu sehen, in den Texten werden sie nicht angesprochen. Oft zeigen Fotos Frauen mit kleinen Kindern. Ältere Frauen und Männer fühlen sich von solchem Material nicht angesprochen. Dazu haben wir einen niedrigschwelligen Hilfsansatz entwickelt, mit dem Ehrenamtliche ältere Betroffene zu Hilfsangeboten lotsen.

Konkret haben wir eine Weiterbildung für Seniorinnen, Senioren sowie Gesundheitslotsen und Gesundheitslotsinnen entwickelt und durchgeführt, damit sie ältere Betroffene gegebenenfalls informieren und zu Beratungseinrichtungen bringen können.

hessenschau.de: Für die kommenden vier Jahre forschen Sie weiter im Rheingau-Taunus-Kreis. Was haben Sie vor?

Dackweiler: Mit unserem aktuellen Projekt geht es nicht nur darum, Menschen mit Infomaterial zu versorgen. Wir wollen die Gesellschaft ansprechen und für die Thematik sensibilisieren. Jeder hat einen Anteil daran, in einer Gemeinschaft Gewalt zu verhindern. Bei der Primärprävention geht es uns darum, unterschiedliche Gruppen anzusprechen, dazu gehören Medien, das Gesundheitssystem im ländlichen Raum, etwa bei Gesundheitstagen.

Wir wollen an Schulen Projekttage machen und mit Frauen vom Landfrauenverein sprechen. Es wird zwei Theaterstücke geben und Kinovorführungen. Diese Öffentlichkeitskampagne wird über drei Jahre gehen und wir wollen erheben, ob und wie das funktioniert.

hessenschau.de: War Gewalt an Frauen auf dem Land bisher eher ein blinder Fleck in Politik und Wissenschaft?

Dackweiler: Es wird etwas getan, aber noch nicht genug. Es gibt Forschungen zu Gewalt in Paarbeziehungen im ländlichen Raum, aber bislang wenig. Es gibt auch im ländlichen Raum die politische Vorgabe, dass es ein Frauenhaus, eine Interventions- und Beratungsstelle geben muss.

Aber wir hören im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen dort, dass sie längst nicht genug Kapazitäten haben, um dem großen Bedarf gerecht zu werden. Der ländliche Raum wurde bisher vernachlässigt. Es gibt keine geringeren Zahlen bei Fällen von Gewalt in der Partnerschaft auf dem Land. Da ist nicht alles gut.

Das Gespräch führte Sonja Süß.

Weitere Informationen Hilfe für Betroffene Wenn Sie als Frau von häuslicher Gewalt betroffen sind, können Sie rund um die Uhr kostenfrei das Hilfetelefon anrufen unter der Nummer 08000/116016 oder hier Beratung und Hilfe finden . Der Weiße Ring hilft Opfern von Gewalt. Auch Männer, die ein Aggressions- und Gewaltproblem haben, können (frühzeitig) Hilfe und Beratung bekommen. In der "Wegweiser"-Broschüre der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt werden Anlaufstellen in Hessen aufgelistet. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 25.11.2020, 19.30 Uhr