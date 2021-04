So kommen Sie an eine Astrazeneca-Impfung

Der Impfstoff von Astrazeneca ist mittlerweile für alle Impfwilligen freigegeben. Doch nicht jeder bekommt das Vakzin überall. Wer etwa keiner Priorisierungsgruppe angehört, muss zum Hausarzt gehen. Dabei ist gerade dort der Impfstoff kaum verfügbar - noch.

Unter welchen Umständen kann ich mich mit Astrazeneca impfen lassen - etwa wenn ich keiner Priorisierungsgruppe angehöre oder als Impfberechtigter noch nicht 60 Jahre alt bin? Über das Wie, Wo und Wann hat es in den vergangenen Tagen einige Verwirrung gegeben. Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und schlüsseln die Möglichkeiten nach den jeweiligen Fällen auf.

Fall 1: Sie gehören einer der Priorisierungsgruppen 1-3 an und sind 60 Jahre oder älter

In diesem Fall können Sie sich jederzeit über das Impfportal des Landes in einem der Impfzentren für einen Termin anmelden. Den Impfstoff bekommen Sie zugewiesen. Sie können aber auch in Ihrer Hausarztpraxis einen Impftermin vereinbaren.

Fall 2: Sie gehören einer der Priorisierungsgruppen 1-3 an und sind jünger als 60 Jahre

Auch in diesem Fall können Sie sich über das Impfportal des Landes in einem der Impfzentren für einen Termin anmelden. Dann werden Sie aber nicht mit Astrazeneca geimpft, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums dem hr am Mittwoch noch einmal bestätigte, sondern erhalten den Impfstoff von Biontech oder Moderna. Sie können aber auch in Ihrer Hausarztpraxis einen Impftermin vereinbaren. Dort würden Sie entweder das Vakzin von Astrazeneca oder jenes von Biontech erhalten. Für eine Impfung mit Astrazeneca ist ein vorheriges Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin Pflicht.

Fall 3: Sie gehören keiner Priosierungsgruppe an

In diesem Fall sind Sie unter 60 Jahre alt, da Sie sonst mindestens der Priorisierungsgruppe 3 angehören würden. Auch Sie können sich gegen Corona impfen lassen, allerdings nur mit dem Impfstoff von Astrazeneca und derzeit nur beim Hausarzt nach vorherigem Beratungsgespräch.

Derzeit praktisch kein Astrazeneca in Hausarztpraxen

Allerdings könnte es schwierig werden, in der nächsten Zeit einen Termin für eine Impfung mit Astrazeneca in einer Hausarztpraxis zu bekommen. Nach hr-Informationen sind in den Praxen derzeit nur Restbestände des Vakzins verfügbar. Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Landag in Wiesbaden sagte, beabsichtigt der Bund, Astrazeneca künftig vornehmlich an die Hausärzte auszuliefern. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sollen die Praxen in der kommenden Woche jeweils bis zu 50 Impfdosen von Astrazeneca erhalten.

Sondertermine für die Stadt Frankfurt

Unterdessen hat die Stadt Frankfurt in Ihrem Impfzentrum etwa 5.500 Sondertermine für Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff geschaffen. Sie können über ein gesondertes Portal gebucht werden. Derzeit werden die Termine aber nur an Impfwillige einer Priorisierungsruppe vergeben, für die das Impfzentrum Frankfurt zuständig ist. Ob diese 60 Jahre oder älter sein müssen, ist derzeit ungeklärt.

Infografik Wo sich Corona ausbreitet - und wie schnell Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell? Wie hat sich das Virus verbreitet? Hier finden Sie Informationen über die bestätigten Coronavirus-Fallzahlen in Hessen auf einer interaktiven Seite. Zum Artikel

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 28.4.2021, 16.45 Uhr