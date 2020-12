Wann geht es los mit den Impfungen gegen Covid-19? Wie viele Dosen bekommt Hessen? Wo wird geimpft? Und wer zuerst? Fragen und Antworten zur Corona-Impfung.

Es ist der wichtigste Stoff dieses Winters: der Impfstoff gegen Covid-19. Wenn die Zulassung in Europa erfolgt, will Hessen vorbereitet sein. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seinem US-Partner Pfizer soll am Montag (21. Dezember) von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassen werden. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder stellt sich auf einen bundesweiten Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember ein.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , in den Krankenhäusern könnten die Impfungen unter Umständen schon an Heiligabend oder an den Weihnachtstagen beginnen. Wenn der Impfstoff wie angekündigt am 21. Dezember zugelassen werde, könne man schon wenige Tage später starten, kündigte er an. Dafür böten sich sechs Schwerpunktkrankenhäuser an, in denen das Personal geimpft werden könnte. Dort habe man mit den Aufklärungsgesprächen keine Schwierigkeiten. Die Kühlung des Impfstoffs sei simpel. Außerdem könne man so in relativ kurzer Zeit viele Menschen impfen, betonte Bouffier.

Der Bund beschafft den Impfstoff zentral. Bisher hat sich Deutschland rund 300 Millionen Dosen gesichert. Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 kann das Land nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen rechnen . In einem ersten Schritt könnten ihm zufolge nach der Zulassung bundesweit rund 400.000 Impfdosen ausgeliefert werden. Das Vakzin von Biontech/Pfizer wird etwa schon in den USA und in Großbritannien geimpft. Impfstoffe anderer Hersteller sind noch nicht so weit für die Zulassung in der Europäischen Union.

Bouffier rechnete laut FAZ nach einer vorsichtigen Schätzung damit, dass Hessen zunächst 50.000 Dosen zugeteilt werden. Wenn es dazu komme, werde man sie in wenigen Tagen verbraucht haben, sagte der Ministerpräsident. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wird unter anderem auch in einem Marburger Werk produziert. Angesichts der Produktionskapazitäten und der weltweiten Nachfrage werden die Hersteller die für Hessen benötigte Menge erst nach und nach liefern können.

Der Impfstoff wird in Hessen an mehreren - aus Sicherheitsgründen geheimen - Stellen zentral gelagert. Aus diesen Zentrallagern werden die Tagesdosen bedarfsgerecht an die Impfzentren ausgeliefert. Das übernehmen Logistikunternehmen, die auch dafür sorgen müssen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Der Biontech-Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden , fünf Tage hält er laut Unternehmen dann bis zur Impfung auch im Kühlschrank.

In Deutschland wird ein Impfstoff grundsätzlich nur zugelassen, wenn er alle drei Phasen des klinischen Studienprogramms erfolgreich bestanden hat und damit hohe Qualitätsstandards erfüllt. Der Covid-19-Impfstoff durchläuft damit laut Paul-Ehrlich-Institut den gleichen Zulassungsprozess wie jeder andere Impfstoff auch. Der Prozess wurde wegen der besonderen Bedeutung des Corona-Impfstoffs lediglich beschleunigt. Es wurden durchgeführte Studien mit so vielen Teilnehmern angelegt, dass auch seltene Nebenwirkungen, die beispielsweise bei einem von tausend Menschen vorkommen, erkannt wurden.

Wie viele Menschen sollen geimpft werden?

Ziel ist, mindestens 60 Prozent der Bürger gegen das Coronavirus zu impfen, um Herdenimmunität zu erreichen. Für Hessen ist geplant, rund 3,8 Millionen der insgesamt gut sechs Millionen Einwohner zu impfen. Die Landesregierung geht davon aus, dass so viele Menschen auch geimpft werden wollen. Die Impfung ist freiwillig, es gibt keine Impfpflicht. Da mit zeitlichem Abstand zwei Impfungen bei jedem Impfwilligen nötig sind - beim Biontech-Impfstoff etwa drei Wochen - muss die Verteilung und die Verabreichung von knapp acht Millionen Impfdosen organisiert werden - und ebenso viele Impftermine.

Zunächst werden die Impfstoffe nur für Erwachsene zur Verfügung stehen, da sie bei Kindern und Jugendlichen noch nicht genügend auf Wirksamkeit und Sicherheit untersucht werden konnten.

Wer kommt zuerst an die Reihe?

Weil die verfügbaren Dosen in der ersten Zeit begrenzt sein werden, kommen zuerst "prioritäre Gruppen" dran. Das Land will sich dabei nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission richten, die ein gemeinsames Positionspapier mit dem Deutschen Ethikrat und der Leopoldina-Akademie vorgelegt hat. Dem Entwurf zufolge sollen zuerst Ältere über 80 Jahre immunisiert werden - laut Statistischem Landesamt wären das in Hessen 404.039 Menschen. Auch Pflegeheimbewohner und Personal mit höchstem Infektionsrisiko in Kliniken und Altenheimen sollen früh dabei sein. Dann könnten Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und andere Berufsgruppen, die als "systemrelevant" gelten, folgen. In jedem Fall werden für längere Zeit längst nicht alle Impfwilligen zum Zuge kommen.

Spahn plante, die Impfverordnung am Freitag (18. Dezember) in Kraft zu setzen.

Weitere Informationen FAQ der Landesregierung zur Impfkoordination Fragen und Antworten zur Impfkoordination hat die Landesregierung auf einer umfangreichen Infoseite zusammengestellt. Ende der weiteren Informationen

Wie erfährt man, wann man drankommt?

Die Termine sollen weitgehend automatisch vergeben werden. Das soll über ein Einladungsverfahren laufen. "Bürger, die zu einer priorisiert zu impfenden Bevölkerungsgruppe zählen, werden über die Möglichkeit und Terminierung der Impfung zeitnah informiert", heißt es auf der Homepage der Landesregierung . Individuelle Vereinbarungen sollen aber auch möglich sein. Laut Innenministerium kommen zur Terminvergabe eine App, eine Webseite sowie die Patientenservice-Nummer 116 117 in Betracht. Zum Impftermin darf eine Begleitperson mitkommen.

Neben Ärzten dürfen auch medizinische Fachangestellte sowie "geschultes, medizinisches Personal" die Impfung vornehmen, vor allem dieses Fachpersonal fehlt vielerorts noch. Für den Betrieb der Impfzentren schätzt das Land den Personalbedarf auf rund 5.000 Personen. Die Landesärztekammer rekrutiert Mitglieder, die im Ruhestand oder aus anderen Gründen nicht berufstätig sind. Auch Organisationen wie das Rote Kreuz sollen helfen. Im Frankfurter Impfzentrum sollen beispielsweise insgesamt 250 Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

In den Zentren gibt es sogenannte Impfstraßen: eine Abfolge von Stationen, über die der Impfkandidat geleitet wird. Zuerst werden die Daten erfasst, dann gibt es ein Vorgespräch mit einem Arzt, schließlich wird in Einzelkabinen die Spitze gesetzt, am Ende liegt eine Ruhezone. Trennwände schotten die einzelnen Straßen voneinander ab. Insgesamt soll der Aufenthalt nicht länger als 30 Minuten dauern. Zwei Impfungen sind nötig - man muss also zwei Mal hin. Der Impfschutz beginnt nach derzeitigem Kenntnisstand sieben Tage nach der zweiten Impfung. Wie lange dieser Schutz anhält, ist noch nicht bekannt. Der Impfstoff soll nach Angaben von Biontech eine Wirkung von 95 Prozent haben.

Das Land geht davon aus, dass hessenweit pro Tag rund 30.000 Menschen geimpft werden können - gut 1.000 pro Zentrum. Liefe bei diesem Kraftakt alles wie gedacht, wäre die größte konzertierte Impfaktion Hessens so in einem Zeitraum von knapp 260 Tagen vollendet - nicht ganz neun Monate also.

Die Stadt Frankfurt will in ihrem Impfzentrum in der Festhalle sogar bis zu 4.000 Menschen täglich impfen, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist.

Was kostet das?

Den Impfstoff selbst bezahlt der Bund, im Etat 2021 sind vorerst 2,7 Milliarden Euro dafür reserviert. Das Land unterstützt bei der Zulieferung des Impfstoffs, außerdem stellt es das Verbrauchsmaterial (wie Kanülen und Tupfer) und Schutzausstattung für das Personal zur Verfügung. Für die Kosten des Betriebs der Impfzentren hat das Land den Kommunen 170 Millionen Euro für die ersten Monate zur Verfügung gestellt. Für alle Bürger ist die Schutzimpfung kostenlos.

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Da der Biontech/Pfizer-Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden muss, das geht nicht beim Hausarzt. Ein größeres Zentrum kann mehr Menschen durchschleusen. Und mit zentraler Organisation ist es leichter zu bewerkstelligen, dass zuerst die dran kommen, die am meisten gefährdet sind. Später - vielleicht im Sommer - sollen aber auch Arztpraxen eingebunden werden.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität soll es eine noch unbekannte Zahl mobiler Impfteams geben. Sie fahren zum Beispiel Pflegeheime gezielt an, um die Corona-Schutzimpfung vor Ort durchzuführen. Es sollen aber auch die Heimärzte beziehungsweise die Hausärzte der Heimbewohner impfen dürfen, wie auf der Infoseite des Landes nachzulesen ist.

Wo wird geimpft?

Möglichst wohnortnah. Hessenweit wurden 28 Impfzentren aus dem Boden gestampft - in Sporthallen, Hotels, Messehallen, Kongresszentren oder sogar auf einem alten Flugplatz. Verantwortlich für die Errichtung sind die Kreise und kreisfreien Städte, örtliche Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk oder das Rote Kreuz beraten und unterstützen. An sieben Tagen die Woche von 7 bis 22 Uhr wird geimpft.

