Die entgleiste "Querdenker"-Demo in Kassel sorgt für Kritik an Polizei und Politik. Während Corona-Kritiker die Einsatzkräfte offenbar überrumpeln konnten, wurden Gegendemonstranten teils rabiat zurückgedrängt.

Mehr als 20.000 Menschen haben nach Polizeischätzung am Samstag in Kassel gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen demonstriert. Dabei wurden massiv die gerichtlich bestätigten Auflagen der Stadt missachtet, die eigentlich nur 6.000 Teilnehmer auf einem Doppelplatz in der Peripherie zugelassen hatte. Das sorgt für reichlich Kritik an der Polizei und der Politik.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, sagte laut Mitteilung, es sei "ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates", dass Tausende von Corona-Leugnern ohne Masken und ohne Abstand durch die Innenstadt von Kassel ziehen konnten. Das Einsatzkonzept der Polizei sei offenkundig gescheitert.

Polizei: Verletzte vermeiden

Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent, versuchte aber kaum, die gerichtlich festgelegten Regeln durchzusetzen. Bei den nicht genehmigten Umzügen um den Stadtkern hielt sie sich zurück. Vereinzelt kam es laut Einsatzkräften bei Zusammenstößen mit "Querdenkern" und Gegendemonstranten zum Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray.

"Eine konsequente Verhinderung des Entstehens von Ansammlungen oder ein konsequentes Auflösen verbotener Versammlungen hätte nach Einschätzung der Polizei zur Anwendung von Zwangsmitteln und damit einhergehend zu einer nicht unerheblichen Anzahl an Verletzten auf allen Seiten geführt", verteidigte die Polizei am späten Samstagabend ihr Einsatzkonzept.

Teilnehmer-Anzahl überrascht Polizei

Die Polizeiführung habe mit verschiedenen Beratern über die Möglichkeiten und Konsequenzen des Einschreitens diskutiert - und die Entscheidung so gefällt, "dass die polizeilichen Maßnahmen und der temporäre Verzicht auf Zwangs- und Verfolgungsmaßnahmen in der Rechtsgüterabwägung notwendig und angemessen waren".

Polizeisprecher Dirk Bartoldus gab gegenüber dem hr jedoch zu, dass die Menge der Teilnehmer die Beamten überrascht hatte. "Es war die doppelte Anzahl der Teilnehmer. Damit haben wir nicht gerechnet", so Bartoldus. "Das müssen wir überdenken."

Rabiat gegen Gegendemonstranten

Teils rigoroser schritten Einsatzkräfte gegen Gegendemonstranten ein. Mehrere Videos in den sozialien Medien zeigen, wie Menschen auf Fahrrädern rabiat von Polizisten zur Seite gedrängt werden. Auch Bilder von polizeilichen Sympathiebekundungen mit den "Querdenkern" machen die Runde.

PolizeiGrün @PolizeiGruen Es ist eigentlich nicht unsere Art Tweets zu teilen, die das Wort "Bullen" beinhaltet, aber das Video ist es wert eine Ausnahme zu machen. Man kann aber Sekunde 0:27 (zählt rückwärts) eine Szene beobachten, die einen sprachlos macht. Erst am Rad zerren, dann den Kopf nach 1/2 https://t.co/GZI5X4JNV5 [zum Tweet]

Die Polizei teilte per Twitter mit, dass sie die Ereignisse überprüfen wird. Auch der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) kündigte Konsequenzen an, nachdem vor allem Einsatzkräfte aus dem Nachbarland beim aggressiven Einschreiten gegen Gegendemonstranten gefilmt wurden. "Auch mir stellen sich aufgrund der Bilder drängende Fragen", schrieb Maier auf Twitter.

Beuth in der Kritik

Timon Gremmels, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Kassel, nahm die Polizei in Schutz und stattdessen die Politik in die Pflicht. "Die Verantwortung liegt bei Peter Beuth", richtete Gremmels im hr-fernsehen seine Kritik in Richtung des hessischen CDU-Innenministers. Es sei ja nicht die erste "Querdenker"-Demonstration gewesen.

"Jedes Mal wurde hinterher von den Innenministern und der Politik gesagt: 'Wir sind überrannt worden und waren überfordert.' Ich hätte erwartet, dass die Auflagen des Gerichts eingehalten werden. Es hätte viel mehr Polizei vor Ort sein müssen", erklärte Gremmels.

Der Bundestagsabgeordnete ärgerte sich, dass "der Rechtsstaat von den Querdenkern an der Nase herumgeführt" wurde. "Die Demonstranten haben sich ins Fäustchen gelacht, weil sie den Staat wieder vorführen konnten. Das ist der Skandal. Herr Beuth muss sich erklären", so der SPD-Politiker. Der Innenminister stand auf hr-Anfrage für ein Statement zunächst nicht zur Verfügung.

CDU: Kritik populistisch

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Holger Bellino, nannte die aufkommende Kritik indes "populistisch". Er dankte in einer Mitteilung vom Sonntag vielmehr der Polizei "für ihren Einsatz und das konsequente Durchgreifen". Das Verhalten der "Querdenker" bezeichnete Bellino angesichts der mutwilligen Missachtung von Corona-Regeln als egoistisch und unverantwortlich: "Das ist unsolidarisch und hat mit freier Meinungsäußerung nichts zu tun."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 21.03.2020, 19.30 Uhr