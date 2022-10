Demonstranten stehen bei einer Kundgebung vor der Alten Oper in Frankfurt.

Demonstranten stehen bei einer Kundgebung vor der Alten Oper in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Demo in Frankfurt: Solidarität mit Iran

In Frankfurt haben sich rund 2.800 Menschen mit der iranischen Bevölkerung solidarisiert. Damit wollen sie ein Zeichen gegen das Regime in dem Land setzen. Anlass ist der Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini.

Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich am Samstag mit den regierungskritischen Protesten im Iran solidarisiert. Allein an einem Demonstrationszug vom Opernplatz zum Iranischen Generalkonsulat beteiligten sich nach Polizeiangaben am Nachmittag rund 2.800 Menschen - und damit deutlich mehr als angemeldet.

Zuvor waren auf dem Römerberg etwa 30 Menschen zusammengekommen. Dort skandierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schlagworte wie "Frau - Leben - Freiheit". Angemeldet waren zu der Kundgebung 500 Demonstrierende. Beide Veranstaltungen verliefen laut Polizei friedlich.

Menschen demonstrieren vor der Frankfurter Oper gegen das Regime im Iran. Bild © picture-alliance/dpa

Hintergrund ist Tod von Mahsa Amini

Hintergrund der Protestveranstaltungen "Gegen Mord im Iran" und "Massaker im Iran" in Frankfurt ist der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini im Iran. Die Frau wurde festgenommen, weil ihr vorgeworfen wurde, das im Iran in der Öffentlichkeit vorgeschriebene Kopftuch zu locker getragen zu haben. Was genau mit Amini danach geschah, ist unklar.

Nach Angaben von Aktivisten soll sie von der Polizei geschlagen und deshalb später gestorben sein. Die Polizei bestritt, sie misshandelt zu haben. Mahsa Amini fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus.

Politisches Statement Künstlerkollektiv macht getötete Iranerin in Frankfurt sichtbar Wenn sie sich äußern, dann fallen sie auf: Die Künstlergruppe "Kollektiv ohne Namen" prägt das Frankfurter Stadtbild mit politischer Graffiti-Kunst. Am Wochenende ist ein neues Riesenbild aufgetaucht, es zeigt die getötete Iranerin Mahsa Amini. Zum Artikel

Allein 19 Tote am Freitag

Seitdem demonstrieren in dem Land Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische System. Allein am Freitag kamen bei gewalttätigen Ausschreitungen im Südosten des Iran mindestens 19 Menschen um Leben.