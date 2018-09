Mit der ständig ansteigenden Bevölkerungszahl in Frankfurt wächst auch der Bedarf an Schulen. In den nächsten fünf Jahren will die Stadt acht neue Lehranstalten bauen. Besonders dringend ist es am Riedberg.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Neue Frankfurter Schulen: Stadt investiert in Beton für Bildung [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Weil schlaue Menschen ausgerechnet haben, dass Frankfurt bis Ende 2040 um rund 90.000 Bürger anwachsen wird, müssen schnellstmöglich neue Orte her, an denen Kinder möglichst auch zu schlauen Menschen werden. In der fünftgrößten Stadt Deutschlands fehlen Schulen.

Riedberg bekommt dritte Grundschule

Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend den Bau von acht neuen Schulen angestoßen und im Schulentwicklungsplan festgehalten. Die ersten davon sollen bereits im kommenden Jahr öffnen, bis 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Den größten Bedarf gibt es an Grundschulen. Fünf der acht neuen Lehranstalten entstehen für die jüngsten Schüler.

Schnell gehen muss es dabei vor allem am Riedberg, dem stetig wachsenden und gut behüteten Familienviertel im Nordwesten der Stadt. Hier soll bereits zu Beginn des kommenden Schuljahrs eine vierzügige Grundschule ihre Pforten öffnen. Es wäre die insgesamt dritte in diesem Stadtteil.

Gleichzeitig soll in Bonames eine integrierte Gesamtschule ihren Ausbildungsbetrieb starten.

Frankfurt geht in Richtung 800.000er-Marke

Derzeit leben in Frankfurt rund 741.000 Menschen, im Durchschnitt gibt es jeden Monat rund 800 Neu-Frankfurter. Das Bürgeramt Statistik geht davon aus, dass die Einwohnerzahl bis Ende 2030 auf knapp 810.000 anwachsen wird, zehn Jahre später könnten es schon 830.000 sein. Noch größer als Frankfurt sind in Deutschland lediglich Berlin, Hamburg, München und Köln.

Formal muss der Plan jetzt noch vom Kultusministerium abgesegnet werden. Das sollte aber nur Formsache sein.