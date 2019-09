Nach zweijährigem Umbau wird am Freitag in Frankfurt das Evangelische Zentrum "Am Weißen Stein" wiedereröffnet.

Die Einrichtung soll Hessens größtes psychosoziales Beratungszentrum beherbergen, wie der Evangelische Regionalverband am Dienstag mitteilte.

Neben den kostenlosen Familien-, Sucht-, Erziehungs- oder Jugendberatun- gen des Regionalverbandes Frankfurt und Offenbach sind in dem Haus unter anderem die Evangelische Familienbildung, die Ambulanten Jugendhilfen und das Evangelische Jugendwerk Hessen untergebracht.