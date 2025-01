Polizisten haben am Montagabend einen hilflosen Mann aus der Nidda bei Frankfurt gezogen.

Eine Zeugin hatte Hilfeschreie am Ufer gehört und die Polizei alarmiert. Bei der Rettungsaktion begaben sich die beiden Beamten selbst zum Teil bis zur Hüfte in die Nidda, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann soll vor seinem Sturz in den Fluss viel Alkohol getrunken haben. Er kam stark unterkühlt ins Krankenhaus.