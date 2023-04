Cannabis-Jungpflanzen wachsen in einem Vegetationsraum.

Cannabis-Jungpflanzen wachsen in einem Vegetationsraum. Bild © picture-alliance/dpa

Die Nachbarstädte Frankfurt und Offenbach wollen sich als Modellregion für Cannabis bewerben. In lizensierten Geschäften soll dort der Verkauf der Droge möglich sein.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks wollen sich die Nachbarstädte Frankfurt und Offenbach als Modellregion für den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken bewerben. Offenbachs Gesundheitsdezernentin Sabine Groß (Grüne) hat bestätigt, dass sie gemeinsam mit ihrem Frankfurter Amtskollegen Stefan Majer (Grüne) die Anerkennung als Modellregion anstrebt.

Nach Angaben der Offenbacher Dezernentin Groß ist noch offen, ob sich weitere Kommunen aus dem Rhein-Main-Gebiet an der Bewerbung als Modellregion beteiligen sollen. Weitere Informationen werden im Laufe des Freitags erwartet.

Keine deutschlandweiten Geschäfte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatten am Mittwoch Pläne für die teilweise Freigabe der Droge vorgestellt . Die Berliner Pläne sehen vor, in ausgesuchten Regionen Cannabis in dafür lizensierten Geschäften anzubieten. Das soll wissenschaftlich begleitet werden.

Das neue Eckpunkte-Papier zur Cannabis-Legalisierung ist längst nicht so weitreichend wie jenes, das der Gesundheitsminister im Herbst vorgestellt hatte. Die Droge sollte ursprünglich in deutschlandweiten Fachgeschäften oder eventuell auch Apotheken legal ab 18 Jahren gekauft werden können. Dieses Vorhaben wird nun verschoben.

Cannabis-Tourismus verhindern

Stattdessen soll es Cannabis-Clubs geben. In solchen Vereinen könnten sich Mitglieder mit Cannabis-Produkten aus eigenem Anbau versorgen. Die Vereine dürften bis zu 500 Mitglieder haben. Zusätzlich soll es die lizenzierten Geschäfte in den regionalen Modellprojekten geben.

Lauterbach versprach am Mittwoch "umfängliche Schutzmaßnahmen", um dabei Cannabis-Tourismus zu verhindern. Zum Beispiel solle in einer Kommune nur so viel angebaut werden dürfen, wie dort auch konsumiert werden kann.

Ziel der Cannabis-Legalisierung sei es, den Schwarzmarkt für verunreinigtes Cannabis zu verdrängen, den Einstieg in stärkere Drogen zu verhindern, Kinder und Jugendliche zu schützen, sagte Lauterbach. "Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt", betonte auch Özdemir.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars