Seit fünf Tagen liegt die Inzidenz in Frankfurt unter 35. Schon ab Dienstag sind damit Corona-Lockerungen möglich. Doch die Stadt wartet noch ab.

Frankfurt ist momentan die einzige Kommune in Hessen, in der nicht die lockerste Corona-Stufe gilt. Doch ab Dienstag könnten die Beschränkungen gelockert werden, denn die Inzidenz lag am Montag laut Robert-Koch-Institut den fünften Tag in Folge unter 35 - wenn auch mit 34,3 nur knapp.

Hält sich die Inzidenz fünf Tage unter 35, sehen die Empfehlungen des hessischen Stufenplans verschiedene Lockerungen ab dem kommenden Tag vor: Gäste müssen im Innenbereich von Restaurants, Cafés und Kneipen keinen negativen Corona-Test mehr vorzeigen. Bei Veranstaltungen sind wieder mehr Menschen erlaubt. Möglich sind auch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer bei Veranstaltungen und im Fußballstadion.

Ein Tag mehr als nötig

Ob die Stadt die empfohlenen Lockerungen ab Dienstag umsetzt, war am Montagnachmittag allerdings noch offen. Das Gesundheitsamt erklärte dem hr, noch die Entwicklung der Inzidenz bis Ende des Tages abwarten zu wollen. Wenn der Wert auch gegen Mitternacht unter 35 liege, würden die Lockerungen aber direkt ab Dienstag umgesetzt, hieß es.

Die Stadt wartet also bei den Inzidenzwerten einen zusätzlichen sechsten Tag ab, um sicherzugehen, dass der Trend hält. Davon gehe man momentan aus, sagte der Infektiologe Udo Götsch vom Gesundheitsamt am Montagnachmittag dem hr. Wird die Grenze von 35 überschritten, sind dagegen weitere Lockerungen ohnehin hinfällig.

25.000 Zuschauer im Stadion?

Bei einer Lockerung - falls sie dann noch gilt - kann sich auch die Eintracht über vollere Zuschauerränge freuen: Im Stadion sind dann laut Stufenplan 25.000 Fans erlaubt, bisher sind es 5.000. Das nächste Bundesliga-Spiel steht in Frankfurt erst am 21. August an, wenn die Eintracht auf den FC Augsburg trifft. Auch bei anderen Großveranstaltungen sind mehr Gäste erlaubt. Ab 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern darf allerdings auch auf der lockersten Stufe maximal die Hälfte der Plätze belegt werden. Tanzveranstaltungen sind weiterhin nur draußen erlaubt.

Bei diesen Lockerungen handelt es sich um Empfehlungen der Landesregierung, über die letztlich das Frankfurter Gesundheitsamt entscheiden muss. Zuletzt hatte es größere Verwirrung um die Zuschauerzahlen im Waldstadion gegeben, weil sich Stadt, Sozialministerium und Verein widersprachen.

Auch Wiesbaden knapp unter 35

Um die Nachverfolgung der Infektionswege zu erleichtern, hatte die Stadt Frankfurt kürzlich erst die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Seit Montag unterstützen 20 Soldatinnen und Soldaten das Gesundheitsamt. Ihr Einsatz ist zunächst auf sechs Wochen ausgelegt. Die Soldaten waren erst Ende Juli aus Frankfurt abgezogen worden.

Frankfurt ist die letzte Stadt in Hessen, in der noch verschärfte Corona-Regeln galten. Alle anderen hessischen Kreise und kreisfreie Städte haben die genannten Lockerungen bereits umgesetzt. Diese müssen allerdings sofort wieder aufgehoben werden, sobald die Inzidenz an einem Tag über 35 steigt. Knapp unter der Grenze lagen neben Frankfurt am Montag Wiesbaden (34,1), der Main-Taunus-Kreis (31,9) und Fulda (31,4). Hier stehen die Lockerungen also schon wieder auf der Kippe.

Bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen, die am Dienstag anstehen, werden die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) voraussichtlich darüber beraten, wie aussagekräftig der Inzidenzwert angesichts der steigenden Impfquote noch ist.

Aus der Politik mehren sich die Forderungen, in die Entscheidung über Lockerungen und Verschärfungen auch andere Kriterien wie die Hospitalisierung oder freie Betten auf den Intensivstationen einzubeziehen. "Die Lage ist heute eine andere als noch zu Beginn des Jahres. Dem müssen wir Rechnung tragen", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und machte sich vor den Beratungen ebenfalls für eine Abkehr von der Inzidenz als maßgeblichen Faktor stark.