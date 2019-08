Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Am Sonntag ehrt die Stadt Frankfurt den Grünen-Politiker Cem Özdemir mit dem Ignatz Bubis-Preis. Er habe sich in außergewöhnlicher Weise für Offenheit und Toleranz engagiert.

Der langjährige Grünen-Chef und Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir wird am Sonntag um 11 Uhr in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ignatz Bubis-Preis für Verständigung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.

Der Politiker habe "ein außergewöhnliches Engagement und ein stets zukunftsorientiertes Handeln zum Aufbau einer friedlichen Welt mit Offenheit und Toleranz vorgelebt", heißt es in der Begründung der Stadt. "Er verkörpert damit in hervorragender Weise die Werte, für die sich Ignatz Bubis stets eingesetzt hat."

Ein Wirken im Sinne von Ignatz Bubis

Der Ignatz Bubis-Preis wird seit 2001 alle drei Jahre vergeben und ehrt Menschen oder Organisationen, deren öffentliches Wirken "im Sinne der von Ignatz Bubis vertretenen Werte gekennzeichnet ist". Zuletzt erhielt im Jahr 2016 der damalige Bundesaußenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Preis.

Bubis wurde 1927 im heute polnischen Breslau geboren und starb 1999 in Frankfurt. Er war Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und seit 1992 auch Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Als FDP-Mitglied machte er sich für Migranten in seiner Partei stark.

Die Themen Migration und Integration seien auch Schwerpunkt der politischen Arbeit Özdemirs, so die Stadt Frankfurt über den Preisträger. "Die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu einem weltoffenen und toleranten Land, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion miteinander leben, war und ist ihm eine besondere Herzenssache."

Weitere Informationen Alle Preisträger 2019: Cem Özdemir

2016: Frank-Walter Steinmeier, damals Außenminister

2013: Fritz Bauer Institut

2010: Trude Simonsohn, Auschwitz-Überlebende

2007: Walter Wallmann, ehemaliger Oberbürgermeister von Frankfurt

2004: Franz Kamphaus, damals Bischof von Limburg

2001: Wolfgang Thierse, damals Bundestagspräsident Ende der weiteren Informationen

