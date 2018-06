Im Ernstfall muss es schnell gehen: In Frankfurt ist ein neues Katastrophenschutz-Lager eröffnet worden. Hier liegt Material für die Versorgung von bis zu 2.300 Menschen. Aber das reicht nicht - die Feuerwehr appelliert auch an die Bevölkerung.

Der Strom fällt aus, es gibt eine Groß-Evakuierung wegen einer Weltkriegsbombe oder die Wasserversorgung funktioniert nicht: All das können Szenarien sein, die in Frankfurt den Katastrophenschutz auf den Plan rufen.

In Frankfurt ist am Montag ein neues Katastrophenschutz-Lager eröffnet worden - an der Hauptfeuerwache im Stadtteil Eckenheim. 1.000 Menschen sollen mit den Beständen im Ernstfall versorgt werden können. Wenn es um eine absolute Basis-Versorgung geht, könnten bis zu 2.300 Menschen Hilfe bekommen.

Logistisch besser - schnellere Hilfe im Ernstfall

Ein logistischer Fortschritt, sagt Andreas Mohn von der Feuerwehr Frankfurt. Denn bisher war es so, dass die Bestände für den Katastrophenschutz an verschiedenen Stellen in der Stadt verteilt waren. Das musste erst organisiert werden, manche Sachen mussten erst eingekauft werden - und das im Zweifel in einem Moment, wo die Zeit begrenzt ist und Hilfe schnell kommen muss.

In das 3.400 Quadratmeter große Lager wurden rund 4,5 Millionen Euro investiert. Der Frankfurter Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) sagte bei der Eröffnung, die eigentliche Leistung liege bei den Haupt- und Ehrenamtlichen von Feuerwehr und Rettungskräften - ihre Arbeit soll das neue Lager künftig erleichtern.

Ein Katastrophen-Fall war auch die Versorgung von Frankfurtern während der Evakuierung der Weltkriegsbombe im vergangenen Jahr oder die Versorgung von rund 1.000 Flüchtlingen im Jahr 2015, die laut Frank sehr plötzlich kam - und nur mithilfe von Ehrenamtlichen überhaupt gemeistert wurde.

Im Lager liegen Schutzausrüstungen, Material für Not- und Trinkwasserversorgung, Generatoren und stapelweise Feldbetten. Aber auch scheinbar banale Dinge wie Bierbänke. Menschen, die aus ihren Häusern müssen und betreut werden, müssten sich auch hinsetzen können, sagt Mohn.

Gute Versorgung hilft auch Rettern

Für Mohn ist aber noch eine andere Sache im Katastrophenfall entscheidend: Je besser die Bevölkerung vorsorgt ist, desto besser können Feuerwehr und Rettungskräfte den dringenden Aufgaben nachgehen. Das fängt schon bei scheinbar banalen Dingen an: Wenn der Strom ausfällt, sollte jeder zuhause eine funktionierende Taschenlampe haben - denn es hilft nichts, wenn jeder in Frankfurt dann die 112 ruft, weil er das Handy nicht mehr laden kann.

Was jeder für den Fall der Fälle vorsorglich tun kann, erklärt eine Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz : 14 Liter für jede Person im Haushalt zuhause haben, dazu haltbare Lebensmittel, ein Vorrat an Medikamenten - und auch Futter für die Haustiere.

Rettungshundestaffel zieht mit ein

Die Rettungshundestaffel hat im Gebäude des Lagers auch einen neuen Unterschlupf gefunden - die Tiere wohnen allerdings bei ihren Haltern. Die sind alle ehrenamtlich und kommen zwei- bis dreimal in der Woche zum Training.

Wenn eine Person vermisst wird oder verschüttet wurde, kommen sie zum Einsatz. Anders als Polizeihunde lernen sie "Menschen sind alle toll", erklärt der Leiter der Staffel, Christian Barthelmes. Sie sollen sich freuen, wenn sie einen Menschen finden - und am besten laut bellen, damit auch Hilfe kommt.