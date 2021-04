Auch in Frankfurt gehen die Schüler in den Distanzunterricht.

In den Schulen in Frankfurt wird es wegen der Bundesnotbremse ab Montag doch keinen Präsenzunterricht geben. Noch am Samstag hatte die Stadt eine Übergangsregelung in der kommenden Woche für Schulen und Kitas angekündigt. Jetzt gibt es höchstens eine Notbetreuung.

Mit Inkrafttreten der bundesweiten Corona-Notbremse am Samstag hätten ab Montag ohnehin auch in Frankfurt die Schulen und Kitas schließen müssen. So ist es in dem Gesetz geregelt: Sobald in Kreisen und kreisfreien Städten die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 165 liegt, müssen sie am übernächsten Tag schließen. Das ist auch in Frankfurt der Fall, wo die Inzidenz am Sonntag bei 174,5 lag.

Staatliches Schulamt verweist auf Gesetz

Anders als zum Beispiel die Stadt Kassel wollte sich Frankfurt aber darüber hinwegsetzen und mit dem Aussetzen der Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler eine Übergangswoche schaffen, wie Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) erst am Samstag mitgeteilt hatte.

Am Sonntagvormittag wurde sie vom Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt zurückgepfiffen. In einer Mitteilung an die Schulleitungen, die dem hr vorliegt, schrieb Schulamtsleiterin Evelin Spyra: "Aufgrund der zahlreichen Nachfragen aus Ihrem Kreis weise ich auf die Entscheidung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration hin. Dort ist auf der Homepage zu lesen, dass Frankfurt in die Liste der Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 165 aufgenommen wurde. Als Beginn der Regelung wird der 26.04.2021, 0.00 Uhr angegeben."

Darüber hinaus sei dort zu lesen: "Bei einer Inzidenz über 165 ist der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt."

Schulleitungen informieren am Sonntag

Nach dieser Mitteilung begannen die ersten Schulleitungen in Frankfurt am Sonntag damit, Schülerinnen, Schüler und Eltern darüber zu informieren, dass nun doch ab Montag für alle der Distanzunterricht gelte - unter anderem die Gymnasien Elisabethen- und Helmholtzschule sowie die Grundschulen Merianschule und Diesterwegschule verschickten entsprechende Mitteilungen, die dem hr vorliegen.

Kurzfristig versuchten sie, Notbetreuungen abzufragen und zu organisieren. Die Gymnasien wiesen darauf hin, dass die schriftlichen Abiturprüfungen wie geplant stattfänden.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 6 waren landesweit nach den Osterferien am vergangenen Montag wieder in den Wechselunterricht gestartet - brauchten seitdem aber zweimal die Woche einen negativen Corona-Test.

Übergangswoche mit kurzfristiger Ankündigung begründet

Die Frankfurter Bildungsdezernentin Weber hatte die geplante Übergangswoche damit begründet, dass das hessische Sozialministerium erst am Samstag bekannt gegeben habe, dass die Schulen ab Montag (26. April) auf Distanzunterricht umstellen müssten.

Die kurzfristige Ankündigung an einem Wochenende mache ein gestuftes Vorgehen erst recht notwendig, so Weber. "Ich kann und werde von Eltern nicht erwarten, dass sie innerhalb weniger Stunden die Betreuung ihrer Kinder neu organisieren."

Bildungsdezernentin verwies auf Ministerpräsident

Zuvor hatte die Stadt Frankfurt sogar mitgeteilt, man werde Schulen und Kitas in der kommenden Woche unabhängig von der Inzidenz offen lassen. Weber berief sich dabei auf eine Aussage von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Niemand sei in der Lage, bis Montag alles Nötige zu organisieren, hatte Bouffier in einer Pressekonferenz am Freitag mit Blick auf die neuen Regelungen gesagt. Er gehe davon aus, das werde mindestens eine Woche dauern.

Kultusministerium verwies auf "Rechtsbruch"

Das hessische Kultusministerium sah das allerdings zu diesem Zeitpunkt offenbar anders als Bouffier: Sollte Frankfurt Schulen und Kitas nicht direkt schließen, wäre das "ein glatter Rechtsbruch", hatte ein Sprecher des Kultusministeriums in der Frankfurter Neuen Presse geurteilt. "Keine Schule braucht doch sieben Tage, um ihre Schließung zu organisieren".

Am Sonntag schaffte nun das Staatliche Schulamt Frankfurt als eine dem Kultusministerium untergeordnete Behörde, Klarheit. Die Frankfurter Bildungsdezernentin Weber will sich am Abend im hr-fernsehen den Fragen der hessenschau stellen.

