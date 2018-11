Die Erdnussallergie ist eine weit verbreitete Erkrankung bei Kindern. Kleinste Spuren der Hülsenfrucht können tödlich sein. Eine neue Studie der Frankfurter Uni-Klinik macht Betroffenen jetzt Hoffnung.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Hoffnung im Kampf gegen Erdnussallergie [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Adventszeit ist Plätzchenzeit. Fast überall lockt leckeres Weihnachtsgebäck. Aber wenn Sarah Bunge mit ihrem dreijährigen Sohn durch Frankfurt läuft, muss sie ihn oft vertrösten. Tränen gab es zuletzt auch bei der Kita-Feier. Eine Mutter hatte Nussplätzchen mitgebracht, die der Dreijährige unbedingt haben wollte. Doch das ging nicht. Für ihren Sohn könnte das Gebäck lebensbedrohlich sein. Ihr Sohn hat eine Erdnussallergie.



Vor anderthalb Jahren gab es den einen Moment, der alles veränderte. Mit 18 Monaten aß Sarah Bunges Sohn zum ersten Mal einen Erdnussflip. Die allergische Reaktion war heftig. "Er bekam einen Ausschlag, die Lippe wurde dick. Er hat zwei Mal gespuckt und bekam überall, wo er sich rieb, rote Flecken."

Immer dabei: die Adrenalinspritze

Wie alle Eltern von Kindern mit Erdnussallergie ist auch Sarah Bunge inzwischen zur Lebensmittelexpertin geworden. Denn kleinste Erdnuss-Mengen können fast überall vorkommen - von der Vollmilchschokolade bis zum Pesto. Das Notfalltäschchen mit der Adrenalinspritze hat die Mutter immer dabei. Es ist das letzte Mittel bei heftigem allergischen Schock.

Bislang gilt: wer als Kind eine Erdnussallergie hat, der wird sie sehr wahrscheinlich sein Leben lang nicht los. Nur bei etwa 20 Prozent der Betroffenen gehen die Symptome im Erwachsenenalter zurück. Ein Medikament gegen die Allergie, von der in Deutschland schätzungsweise rund 300.000 Menschen betroffen sind, gibt es bislang nicht. Aber das könnte sich bald ändern.

"Ganz hervorragende Ergebnisse" mit AR101

Gerade wurden die Ergebnisse einer großen internationalen Studie veröffentlicht, die Hoffnung macht. Im Zentrum der Studie stand ein neuer Wirkstoff mit dem Namen AR101. Er wird aus Erdnüssen gewonnen und sorgt dafür, dass das Immunsystem nicht mehr so heftig reagiert. An der Studie war auch die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt unter der Leitung der Kinderärztin Katharina Blümchen beteiligt. "Die Studie an 500 Kindern zwischen 4 und 17 Jahren hat ganz hervorragende Ergebnisse gebracht", sagt Blümchen.

Die Frankfurter Kinderärztin Katharina Blümchen: "Ganz hervorragende Ergebnisse" Bild © Daniel Bauer, hr

Zwei Drittel der Kinder konnten der Studie zufolge nach einigen Monaten relativ problemlos bis zu zwei Erdnüsse essen. Eine ganze Tüte Erdnussflips werden die Betroffenen auch zukünftig nicht essen können, sagt Kinderärztin Blümchen. Aber das sei auch gar nicht das Ziel. "Ziel ist, dass die Patienten vor versehentlichem Genuss geschützt sind und nicht mehr vor Spuren von Erdnüssen Angst haben müssen." Selbst das wäre schon eine immense Erleichterung für die betroffenen Kinder. Und natürlich auch für Eltern wie Sarah Bunge.



Noch sind bei dem neuen Medikament allerdings einige Fragen offen. Nebenwirkungen müssen genauer untersucht werden. Und auch die Zulassung durch die europäische Arzneimittel-Agentur steht noch aus. Frühestens in zwei bis drei Jahren, schätzt Ärztin Blümchen, könnte es in den Apotheken stehen.