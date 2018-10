Kiffen und saufen für Frankfurter Jugendliche nicht mehr so cool

Später und weniger - so lässt sich eine aktuelle Studie über den Konsum von Cannabis, Tabak und Alkohol durch Jugendliche in Frankfurt zusammenfassen. Die Stadt sieht einen seit Jahren anhaltenden Trend bestätigt.

"Junge Leute nehmen immer früher und öfter Drogen" – dieses gängige Vorurteil hat eine Studie zumindest für Frankfurt nun widerlegt.

Jugendliche greifen später zu Joint und Flasche

Wie aus dem jährlich durchgeführten Monitoring System Drogentrends (MoSYD) der Stadt hervorgeht, ist das Alter beim Erstkonsum von Cannabis in den letzten 15 Jahren von 14,5 auf 15,3 Jahre gestiegen. Alkohol tranken Jugendliche laut der aktuellen Studie mit durchschnittlich 14 Jahren zum ersten Mal. 2002 lag das Einstiegsalter noch bei 12,8 Jahren.

Auch die Häufigkeit des Konsums psychowirksamer Drogen geht zurück. So gaben 17 Prozent der Befragten an, noch nie mit Substanzen wie Alkohol, Cannabis oder härteren Drogen Erfahrung gemacht zu haben (2002: 4 Prozent). 40 Prozent haben zumindest in den letzten 30 Tagen darauf verzichtet, das sind 26 Prozentpunkte mehr als noch 15 Jahre zuvor.

Es fehlt das Interesse an Drogen

Als häufigster Grund für die Abstinenz wurde sowohl bei Cannabis (48 Prozent) und Alkohol (51 Prozent) als auch bei Tabak (57 Prozent) "fehlendes Interesse" genannt. Auf Alkohol verzichteten 20 Prozent der Befragten aus religiösen Gründen, die Angst vor Gesundheitsschäden lag bei Tabak (24 Prozent) und Cannabis (15 Prozent) auf Platz 2, beim Alkohol (11 Prozent) auf Platz 3.

Die Grafik zeigt: Der Cannabis-Konsum Jugendlicher geht in den letzten Jahren deutlich zurück. Bild © Drogenreferat Stadt Frankfurt / Goethe-Uni

Bei denen, die dann doch rauchen, trinken oder kiffen steht das Trinken am höchsten im Kurs. 20 Prozent aller Befragten gaben an, dass Alkohol ihre Lieblingsdroge sei. Tatsächlich ist dieser Wert in den letzten drei Jahren wieder angestiegen.

Gesunken in der Gunst der Jugendlichen ist dagegen das Rauchen. Hier ist mit nur noch 5 Prozent ein dauerhafter Abwärtstrend zu erkennen. Cannabis wurde von 7 Prozent als Lieblingsdroge genannt. 2014 waren das noch 11 Prozent.

Gesundheitsdezernent: "Erfreuliche Ergebnisse"

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sprach am Montag von "erfreulichen Ergebnissen". Die Vermutung, dass der Cannabiskonsum nach mehrjähriger Zunahme seinen Höhepunkt überschritten habe, habe sich bestätigt.

Die konkreten Gründe für den tendenziellen Rückgang des Drogenkonsums lassen sich nach den Worten der Leiterin des Drogenreferats der Stadt, Regina Ernst, nicht ohne weiteres benennen. Hier spielten Leistungsdruck, berufliche Chancen und Konfliktfähigkeit der Jugendlichen wichtige Rollen.

Den positiven Trend allein auf Präventionsarbeit zurückzuführen, hält Ernst dann auch für vermessen. "Prävention allein kann es nicht richten", sagte sie. Sie könne aber einen wichtigen Beitrag leisten. "Ohne Prävention hätten wir sicher eine andere Studie." Ernst wies aber auch darauf hin, dass laut der Untersuchung noch immer 14 Prozent der Jugendlichen legale und illegale Substanzen "riskant" oder "intensiv" konsumierten.

Weitere Informationen Monitoring System Drogentrends (MoSYD) Seit 2002 untersucht das Centre for Drug Research der Frankfurter Goethe-Universität im Auftrag des Drogenreferats den Drogenkonsum und das Freizeitverhalten von Jugendlichen in der Stadt. Für die repräsentative Studie wurden 1.589 Schülerinnen und Schüler mittels eines elektronischen Fragebogens ohne Anwesenheit der Lehrer befragt. Die Befragung fand von November 2017 bis März 2018 statt. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 08.10.2018, 16.20 Uhr