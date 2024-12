Taxi-Gutscheine für Frauen sollen den nächtlichen Heimweg in Gießen sicherer machen. Seit sechs Monaten gibt es das Angebot - doch die Nachfrage bleibt überraschend gering. Woran liegt das?

Abends oder nachts nicht allein nach Hause laufen, sondern lieber ein Taxi nehmen - seit einem halben Jahr ist das für Frauen in Gießen mit einem Rabattgutschein möglich. Das Ziel: Frauen und weiblich gelesene Menschen sollen weniger Angst auf dem Nachhauseweg haben, deswegen gibt die Stadt Gießen fünf Euro pro Fahrt dazu.

Auf hr-Anfrage zieht die Stadt eine gemischte Bilanz: Von 10.000 gedruckten Gutscheinen ist zwar gut die Hälfte abgeholt worden - aber nur 130 wurden Stand Mitte November auch eingelöst, heißt es.

Angebot an sich schon ein Erfolg?

Eine Erklärung dafür hat die Stadt noch nicht. Vielleicht reiche es schon, den Gutschein in der Tasche zu haben, damit sich die Frauen sicherer fühlen, vermutet etwa Friederike Stibane, die Gießener Beauftragte für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen.

Lucie Köhl hat noch keinen Nachttaxi-Gutschein genutzt, ist aber froh, dass es das Angebot gibt. Bild © Alina Schaller (hr)

Eine kurze Umfrage des hr zeigt: An dieser These könnte etwas dran sein. Sie kenne das Angebot über Werbung am Campus und in den sozialen Medien, sagt etwa die Studentin Lucie Köhl. Und: "Es ist gut, dass es das gibt." Sie selbst habe es aber noch nicht genutzt, da sie nach dem Feiern bislang nie allein nach Hause gelaufen sei.

Allein zu wissen, dass es das Angebot gebe, gebe eine gewisse Sicherheit, ergänzt Lilly Bartz. Aber auch sie sei es gewohnt, nicht allein nach Hause zu gehen, "da bin ich noch nicht in eine Situation gekommen, in der ich gedacht habe, jetzt brauche ich das".

Auch Lilly Bartz ist froh über das Nachttaxi-Angebot. Bild © Alina Schaller (hr)

Stadt sammelt Rückmeldungen

Die Stadt Gießen sammelt Rückmeldungen aller Art, denn das Angebot wird zunächst bis zum Sommer getestet. Einige Frauen seien zufrieden damit, für andere sei der Zuschuss von fünf Euro zu wenig, berichtet Friederike Stibane. Wieder andere berichteten von Diskussionen mit Taxifahrern, die die Gutscheine nicht annehmen wollten oder den Preis einfach um fünf Euro erhöht hätten.

Über konkrete Beschwerden gehe sie mit den betreffenden Unternehmen ins Gespräch, sagt Stibane. Außerdem will sie das Frauennachttaxi an den Hochschulen noch einmal stärker bewerben. Die Taxi-Gutscheine sind außerdem ab sofort auch per App abrufbar. Und es seien weitere Aktionen wie ein Heimwegtelefon geplant.

Friederike Stibane, Gießens Beauftragte für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen. Bild © Alina Schaller (hr)

Viel Unsicherheit nachts auf dem Heimweg

Für die Nachttaxi-Aktion können sich alle Frauen ab 14 Jahren und weiblich gelesene Menschen bei der Stadt Rabattgutscheine für Taxi und für Mini-Car abholen. Pro Fahrt gibt es jeweils fünf Euro dazu - vorausgesetzt es fahren keine Männer mit. Außerdem gilt: Die Fahrt muss an einer Ausgeh-Location in Gießen starten und am Wohnort in Stadt oder Landkreis enden.

Gedacht ist das Angebot hauptsächlich für den Heimweg nach dem Feiern und Ausgehen. Die Gutscheine können berechtige Personen dann zwischen 21 und 6 Uhr einlösen, in den dunklen Monaten von November bis März bereits ab 19 Uhr. Das entsprechende Taxiunternehmen muss allerdings bei dem Projekt mitmachen .

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Eine Umfrage der Stadt hatte zuvor ergeben, dass sich 61 Prozent der teilnehmenden Frauen nachts auf dem Heimweg unsicher fühlen. Bei Menschen mit dem Geschlechtseintrag "divers" waren es 51 Prozent, dagegen fühlte sich nur knapp jeder vierte männliche Teilnehmer auf dem nächtlichen Heimweg unsicher (24 Prozent).