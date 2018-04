Wer ein Bordell betreibt, muss neue Vorschriften befolgen. Ob Baurecht, Steuern oder Hygiene: "Deutschlands erster Rotlicht-Kongress" in Frankfurt gab Nachhilfe - und Anlass zu einer Demonstration.

Hinein kamen sie nicht. Den "Können-wir-drinnen-mal-auf-die Toilette"-Trick kannte der Türsteher mit dem Stiernacken schon. Also rollten die sechs schwarz gekleideten Frauen ihre Transparente draußen auf dem Gehweg aus.

So konnten Passanten am Montag lesen, was nach Meinung der Anti-Prostitutions-Organisation Sisters e.V. drinnen im Saalbau Gallus in Frankfurt gerade über die Bühne ging.

"Deutschlands erster Kongress für Menschenhandel & Zuhälterei" stand auf einem der Leinentücher vor dem Eingang geschrieben. Die Veranstalter dagegen legten Wert auf die Feststellung, hier sei mit dem Kongress "Zukunft Rotlicht" nicht nur die erste "bundesweite Zusammenkunft für Sexworker und Betreiber" ausgerichtet worden - sondern etwas ganz Legales und Seriöses.

Brezeln, Currywurst, Tipps aus dem Rathaus

Rund 150 zahlende Teilnehmer, vor allem Bordellbetreiber aus dem ganzen Bundesgebiet, hatten sich demnach angemeldet. Zwischen der Begrüßung bei Kaffee und Brezeln und der Afterwork-Party mit Currywurst und Prosecco lauschten sie in den Seminarräumen verschiedenen Experten: Rechtsanwälten, Steuerberatern und sogar dem Mitarbeiter einer oberfränkischen Stadtverwaltung.

Im Mittelpunkt der Vorträge stand das seit Juli des vergangenen Jahres geltende Prostituiertenschutzgesetz mit seinen schärferen Auflagen für Betreiber. Hier ging es um Prostitution "im Spannungsverhältnis mit Steuerrecht und Strafrecht", dort um die baurechtlichen Aspekte der Wohnungsprostitution und einen Seminarraum weiter um "Kündigungsschutz, Mutterschutz und Urlaubsanspruch für Sexdienstleisterinnen".

Ist der Bundestag schuld?

Auch der Präservativ-Hersteller London war vertreten. Schließlich schreibt das neue Gesetz mit der Gesundheitsberatungen für Prostituierte auch Kondombenutzung vor. Und die Demo draußen? Veranstalter Christoph Rohr sieht seinen Kongress als ganz normales Branchentreffen für gesetzestreue Unternehmer und hat ihn bewusst so inszeniert.

"Wenn jemand demonstrieren will, dann sollte er zum Gesetzgeber gehen. Der hat das Prostituiertenschutzgesetz ins Leben gerufen. Deshalb bieten wir an Orten wie diesen Fortbildung an", sagte Rohr dem hr.

Er ist Geschäftsführer einer "Sex-Akadmie", die nach eigenen Angaben Bordellbetreibe gegen Honorar berät. Für Sisters-Aktivistin Justyna Koeke zählen Rohr, seine im Saaalbau Gallus auftretenden Experten und die Teilnehmer zu denen, "die ihren Profit daraus ziehen, dass Frauen zur Ware werden".

Hier legal, dort verboten

Kritik dran, dass sie als Unternehmen der Stadt Frankfurt ein städtisches Gebäude als Veranstaltungsort bereitstellte, wies die Wohnungsbaugesellschaft AGB zurück. Begründung: An "Zukunft Rotlicht" und seinem Programm sei nichts ungesetzlich.

Dass nicht nur der Frankfurter Rotlicht-Kongress, sondern Prostitution überhaupt legal in Deutschland ist: Für Sister-Aktivistin Koeke ist gerade das der Skandal. "In anderen Ländern wie Schweden erlaubt es die Gesetzgebung Männern eben nicht, Frauen zu kaufen."