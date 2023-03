Frauen in Not finden in Hessen oft nur schwer einen Platz in einem Frauenhaus.

Diese seien immer voll ausgelastet und es könne deshalb sein, dass Frauen keine Auswahlmöglichkeiten hätten und teils in weit entfernten Häusern unterkämen, sagte eine Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauenhäuser Hessen am Donnerstag. Auf Betroffene wirke das abschreckend. Neben Plätzen fehle es an Personal.

Nach einer Recherche von "Correctiv" sind die Häuser in Hessen im Schnitt zu 90 Prozent belegt. Im Ländervergleich sei die Auslastung besonders hoch.