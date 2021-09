Beim Aktionstag "RhineCleanUp 2021" am Samstag wollen tausende Freiwillige an den Ufern des Rheins und von Zuflüssen Müll aufsammeln - auch in Hessen.

Die Initiatoren erwarten bis zu 40.000 Helferinnen und Helfer. Man wolle den Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden von Tonnen von Abfällen säubern. In Hessen wollten Freiwillige unter anderem an Main, Lahn und Kinzig unterwegs sein. 2020 hätten etwa 35.000 mitgemacht.

Nach Angaben des Zweckverbands Oberes Mittelrheintal spült der Rhein jährlich 380 Tonnen Kunststoff in die Nordsee.