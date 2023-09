Fridays for Future - Klima-Demonstrationen in Hessen

Etwa 1.500 Menschen haben nach Polizeiangaben am Freitag in Frankfurt für mehr Klimaschutz demonstriert.

Die Veranstalter sprachen dagegen von 5.000 Teilnehmenden. Auch in anderen hessischen Städten gingen Menschen auf die Straße, um von der Politik mehr Einsatz im Kampf gegen die Erderwärmung zu fordern. Sie folgten dem Aufruf der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Unter dem Motto "End Fossil Fuels" setzen sich die Aktivisten für einen schnelleren Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl ein. In ganz Deutschland fanden Demonstrationen an fast 250 Orten statt.