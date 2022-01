Mit einer Demonstration in der Frankfurter Innenstadt haben sich Dutzende Klimaaktivisten von Fridays for Future am Freitag am bundesweiten Aktionstag gegen die EU-Pläne für ein grünes Label für Atom- und Gaskraftwerke beteiligt.

Sie kritisierten, dass Milliarden Euro in klimaschädliche und überholte statt nachhaltige Energieträger flössen.