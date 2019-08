Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Fridays-for-Future-Demos in Darmstadt und Wiesbaden

"Fridays for Future" ist zurück auf der Straße. Nach dem Ende der Sommerferien haben am Freitag wieder hunderte Schüler und Studierende für den Schutz des Klimas demonstriert. In Darmstadt stellten sich Teilnehmer tot.

Die erste große Fridays-for-Future-Demonstration in Hessen nach dem Ende der Sommerferien gab es am Freitag in Darmstadt. Rund 400 Teilnehmer zogen ab dem Vormittag vom Luisenplatz durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei blieb der Protest friedlich.

Auf Plakaten waren Slogans zu lesen wie "Stop climate change" und "Es gibt keinen Planeten B". Neben Schülern nahmen auch Studierende und andere Gruppen wie "Omas for Future" und "Ingenieure ohne Grenzen" an der Demo teil.

Bürgerinitiative will Forderungen in die Stadtpolitik bringen

Vor Beginn der Demonstration hatten Fridays-for-Future-Vertreter mit der neu gegründeten Bürgerinitiative Klimanotstand eine Resolution für die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Der Antrag soll dort Ende August beraten werden.

Unter anderem wird in der Resolution gefordert, dass die Stadt Darmstadt einen Klimaschutzrat schafft, der an allen politischen Gremien beteiligt wird. Die Stadt solle bis 2035 ihre Netto-Treibhausgas-Emmission auf null senken.

Stadt soll Klimanotstand ausrufen

"Das Ziel ist, dass die Stadt Darmstadt den Klimanotstand ausruft", sagte die Sprecherin der Bürgerinitiative, Heike Böhler, bei der Vorstellung der Resolution im Hessischen Landesmuseum. Jede Entscheidung der Stadt solle dann daraufhin überprüft werden, wie sie sich auf den Klimawandel auswirke.

Demonstranten vor dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Bild © hr (Grete Götze)

Sollten die voraussichtlichen Auswirkungen negativ sein, solle die Stadt nach klimafreundlichen Alternativen suchen - sei es beim Verkehr oder beim Bauen. "Das Klima muss unsere Messlatte sein für die Entscheidung." Unter anderem die Städte Wiesbaden und Rüsselsheim haben den Klimanotstand bereits ausgerufen.

Die Bürgerinitiative will es sich nach Angaben ihrer Sprecherin zum Ziel machen, die Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung in die Stadtpolitik zu tragen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, legten sich Klima-Aktivisten auf die Treppenstufen vor dem Landesmuseum und stellten sich tot.

Auch in Wiesbaden rief Fridays for Future zu einer Demonstration auf. Ab 12 Uhr wollten dort Schüler aus Wiesbaden und Frankfurt durch die Innenstadt ziehen. Es wurden mehrere hundert Teilnehmer erwartet.

