Die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung versammelt sich am Freitag in Frankfurt zum zentralen Klimastreik. Die Aktivisten haben dieses Mal vor allem den Finanzsektor im Visier. Ziviler Ungehorsam und Blockaden sind geplant.

Die Bewegung Fridays for Future hat am Freitag zu einem zentralen Klimastreik aufgerufen. In der Frankfurter Innenstadt wollen etwa 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrieren. Bei der Demonstration liegt der Fokus auf den Banken und dem Finanzsektor. Die Kritik richtet sich dabei gegen milliardenschwere Investitionen in klimaschädliche Projekte und fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas.

Was ist geplant?

Um 14 Uhr starten sechs verschiedene "Sternmärsche" von sechs verschiedenen Startpunkten: Zoo, Bockenheimer Warte, Hauptbahnhof, Südbahnhof, Gallus und Europäische Zentralbank (EZB). Aus Offenbach und Darmstadt werden Fahrraddemos erwartet.

Alle Gruppen treffen sich dann an der Alten Oper, wo um 15 Uhr die Hauptkundgebung beginnt. Um 16 Uhr ziehen die Demonstrierenden, dann als eine Gruppe, durch das Bankenviertel. Auf der Homepage der Organisatoren heißt es: "Die Demo soll einen bunten, lauten und entschlossenen Eindruck haben. Es wird vielfältige Aktionen geben, die zivilen Ungehorsam enthalten." Blockadeaktionen sind geplant.

Worauf liegt der Fokus der Demonstration?

Dass die Demonstration in Frankfurt stattfindet, ist kein Zufall. In der Finanzmetropole will Fridays for Future die Banken in den Fokus stellen. "Natürlich brauchen wir eine Veränderung der Wirtschaft, die sich statt an Profit und Wachstum an sozialen und ökologischen Bedürfnissen orientieren muss", sagt Jana Voges, Sprecherin von Fridays for Future Frankfurt.

Wer ist dabei?

Etwa 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 70 Städten werden erwartet. Viele Ortsgruppen reisen mit Bussen an. Den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future schließen sich Vertreter von Greenpeace, Seebrücke, Ende Gelände und der ver.di-Jugend an. Auch Janine Wissler, Vorsitzende und Spitzenkandidatin der Partei "Die Linke", will am Freitag mit auf die Straße gehen.

Wo übernachten alle?

Für die Aktivistinnen und Aktivisten mit einer weiten Anreise hat Fridays for Future Frankfurt an der Weseler Werft ein Camp aufgebaut. Dort können bis zu 1.000 Demonstrierende in selbst mitgebrachten Zelten unterkommen. Für das Camp haben die Organisatoren gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Frankfurt ein Hygiene-Konzept erstellt.

Was bedeutet das für Anwohner und Verkehr?

Die Routen der "Sternmärsche" und die Hauptroute durch das Bankenviertel sind auf der Homepage der Organisatoren zu finden. Die Polizei warnt vor Einschränkungen im Straßenverkehr und rief dazu auf, den Innenstadtbereich zu umfahren. Da auch bei Straßenbahnen und Bussen mit Behinderungen und Ausfällen zu rechnen ist, wird empfohlen, auf U- und S-Bahnen umzusteigen.