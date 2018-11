Seit Jahren kämpft Sebnem Korur Fincanci für die Aufarbeitung von Folter und Menschrechtsverletzungen in der Türkei. Jetzt ist die Aktivistin für ihr Engagement mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet worden.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Friedenspreisträgerin Fincanci im Porträt [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Sebnem Korur Fincanci hat ihr Büro in der medizinischen Fakultät der Universität in Istanbul. Die Gerichtsmedizinerin organisiert von hier den Kampf gegen Folter in der Türkei. Und der sei dringend nötig, sagt sie. "Es kann sein, dass der Eindruck in der Öffentlichkeit in der Türkei und auch im Ausland herrscht, dass es hier keine Folter mehr gibt. Doch die Anwendung von Folter erleben wir hier leider weiterhin", sagt Fincanci. Was sich aber geändert habe, seien die Orte, wo gefoltert werde, und auch die Bedingungen.

Seit Jahren setzt sich die 59-Jährige dafür ein, dass Folter und Menschenrechtsverletzungen in ihrem Heimatland dokumentiert und die Opfer rehabilitiert werden. Die Vorsitzende der türkischen Menschenrechtsstiftung hat sich international einen Namen gemacht mit den sogenannten "Istanbul Protokollen", dem Standardwerk zur Untersuchung und Dokumentation von Folter.

"Ich mache nur meine Aufgabe"

Für ihr Engagement hat Fincanci am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden den Hessischen Friedenspreis erhalten. Die Auszeichnung sollte helfen, Unrecht und Menschenrechtsverletzungen in der Welt zu beenden, sagte Landtagspräsident Norbert Kartmann bei der Preisverleihung. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Weitere Informationen Hessischer Friedenspreis Der Hessische Friedenspreis wurde 1993 vom ehemaligen hessischen Ministerpräsident Albert Osswald (SPD) ins Leben gerufen. Die Auszeichnung wird jährlich vergeben. Im vergangenen Jahr wurde die frühere UN-Chefanklägerin Carla del Ponte ausgezeichnet, im Vorjahr die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Ende der weiteren Informationen

Fincanci betonte in ihrer Dankesrede, dass sie als Ärztin Menschen helfe. "Ich mache nur meine Aufgabe. Das sollte doch normal im Leben sein", sagte die 59-Jährige. Seit der Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren habe sich wenig verändert. In vielen Ländern herrsche Krieg, müssten Menschen sterben oder Folter erleiden. Viele Menschenrechtsverteidiger in der Welt würden zur Zielscheibe von Repressalien oder seien gar ermordet morden, so Fincanci.

In seiner Laudatio betonte Wolfgang Huber, emeritierter Bischof und früherer Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), keine Absicht rechtfertige, was mit der Integrität eines Menschen geschehe, wenn er gefoltert werde. "Man muss heute bei dieser Preisverleihung auch an die Menschen denken, die jetzt in der Türkei gefoltert werden", sagte Huber.

Mehr als 5.000 Folterfälle in 2017 gemeldet

Die Professorin für Forensik macht sich selbst wenig aus Ruhm und Ehre. "Diese Preise zeichnen ja im Grunde den Kampf für Menschenrechte aus. Das empfinden alle so, die sich dafür engagieren. In den vergangenen Tagen hat ein Kollege einen Preis erhalten. Da habe ich mich mitgefreut, weil ich dachte: Schau mal, wir stehen auf der richtigen Seite."

Wie nötig ihr Engagement unter den herrschenden schwierigen politischen Bedingungen in der Türkei ist, zeigen die Zahlen: Vor allem seit dem gescheiterten Putsch vor zwei Jahren mehrten sich wieder die Folterfälle, sagt Fincanci. Allein im Jahr 2017 seien bei der Menschenrechtsstiftung über 5.000 Fälle gemeldet worden.

Kein Vorgehen sei der Regierung zu teuer, um mutmaßliche Putschisten hinter Gitter zu bringen, keine Form der Einschüchterung zu brutal. Ein ernsthaftes Problem sei, dass keine Strafen gegen Sicherheitsbeamte verhängt würden. "Wenn es so läuft, kann es kein Ende von Folter geben."

"Arbeit von Menschrechtsorganisationen wird behindert"

Es gebe außerdem Methoden, um die zivilen Organisationen, die sich für Menschenrechte und gegen Folter einsetzen, gezielt an ihrer Arbeit zu hindern, berichtet die Ärztin. Mit ihrem Engagement riskieren die Aktivisten auch ihre eigene Freiheit. Tausende Akademiker haben in der Türkei seit dem Putschversuch ihren Job verloren - auch gegen Fincanci läuft ein Verfahren, wegen vermeintlicher Unterstützung einer Terrororganisation.

An ihrer Aufklärungsarbeit hindere sie das aber nicht. "Zu sehen, dass auch so viele junge Menschen uns unterstützen und dabei helfen, dass die Dinge ans Licht kommen, das motiviert mich. Das schafft ein Gefühl von Solidarität und ist für mich eine Anerkennung", sagt Fincanci. Das gelte auch für die Auszeichnung mit dem Hessischen Friedenspreis: "Dieser Preis gibt mir viel Kraft für meine Arbeit", sagt sie.