Eigentlich sollte es in den Impfzentren keine Erstimpfungen mit Astrazeneca mehr geben. Doch jetzt bekommt Hessen noch mal knapp eine Viertelmillion Dosen des britischen Serums. Um die noch schnell zu verimpfen, verkürzt das Land sogar das Impfintervall.

Großlieferungen von Astrazeneca bringen Hessens Impfzentren in Bedrängnis. Kurz vor der geplanten Schließung Ende September sollen sie noch fast 250.000 Dosen des ungeliebten Serums verimpfen. Das Image von Vaxzevria - so der offizielle Produktname - ist bekanntlich angekratzt. Zeitweise platzte in den Zentren jeder vierte Impftermin, wenn Dosen von Astrazeneca verimpft werden sollten. Und die Menschen über 60, für die der Impfstoff eigentlich empfohlen wird, sind schon weitgehend versorgt.

Schon in den vergangenen Wochen bekamen die Impfzentren Sonderposten des britischen Impfstoffs, insgesamt rund 30.000 Dosen. Die Zentren starteten Sonderimpfaktionen. In manchen Kreisen konnten Impfwillige ohne Termin kommen und sich eine Spritze setzen lassen. Dennoch lief es vielerorts schleppend. So konnte etwa der Rheingau-Taunus-Kreis zunächst nur 300 von 1.000 Dosen verimpfen, auch die Stadt Darmstadt zeigte sich von der Resonanz enttäuscht.

Zwei große Lieferungen vom Bund

Nun erwartet Hessen laut Innenministerium in den kommenden Wochen gleich zwei große Lieferungen: 122.000 Dosen in der nächsten, und noch mal 122.000 in der übernächsten Woche. Der Land bekommt diese Menge vom Bund geliefert und verteilt sie auf die Impfzentren. Und das, obwohl die Landesregierung Anfang Mai ankündigte, dass es in den Impfzentren keine Erstimpfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca mehr geben werde und der Impfstoff nur noch für geplante Zweitimpfungen eingesetzt werde.

Und von einer weiteren Ansage muss das Land abrücken: Das Intervall zwischen Erst- und Zweitimpfung wird beim Produkt von Astrazeneca nämlich von zwölf auf neun Wochen verkürzt. Dabei rät die Ständige Impfkommission (StiKo) des Robert-Koch-Instituts eigentlich zu der längeren Frist - dann sei die Wirksamkeit am höchsten.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte nun auf hr-Anfrage: Der Impfstoff von Astrazeneca sei auch beim Neun-Wochen-Intervall hoch wirksam, das Land könne die Verkürzung deshalb vertreten. Es geht auch kaum anders, wenn die Impfzentren die Vaxzevria-Impfungen noch abschließen wollen. Bei einer Erstimpfung in der übernächsten Woche bleiben bis zur geplanten Schließung der Zentren Ende September nur noch zehn Wochen Zeit.

StiKo: Nur Erstimpfung mit Astrazeneca

Schon kommt das nächste Problem: Seit neuestem rät die StiKo grundsätzlich dazu, für die Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff zu verwenden , zum Beispiel den von Biontech/Pfizer. Halten sich die Impfzentren daran, können sie die angekündigten 244.000 Impfdosen nur für Erstimpfungen verwenden.

Wird also der Impfstoff noch genug Abnehmer finden? Aus einzelnen Impfzentren sind hinter vorgehaltener Hand Zweifel zu hören. Das Innenministerium teilt dazu mit, grundsätzlich sei es gut, dass mit dem Serum zusätzliche Impfangebote gemacht werden könnten. "Sollten am Ende Impfdosen übrig bleiben, werden wir mit den Impfzentren über die weitere Verwendung sprechen", sagt der Ministeriumssprecher.

Mehr Impfstoff als Impfwillige?

Das Astrazeneca-Problem gibt es nicht nur in Hessen. Auch in Bayern floppt eine Sonderimpfaktion nach der anderen. Dort wird schon die Frage diskutiert, ob das Impfangebot die Nachfrage allmählich übersteigt . Zumindest scheint es für die Impfwilligen dort inzwischen genug Alternativen zu Vaxzevria zu geben.

Wegwerfen ist freilich keine Option. Andere Länder, etwa Schweden und Japan, haben zuletzt große Astrazeneca-Kontingente dem UN-Hilfsprogramm Covax gespendet. Covax soll Länder mit Impfstoff versorgen, die selbst keine Lieferverträge abschließen konnten. Vielleicht bewirkt das schlechte Image von Vaxzevria hierzulande auf diese Weise sogar woanders Gutes.