Orte, an denen sich gesellschaftliche Konflikte zutragen. Und Initiativen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Vor der ARD-Themenwoche im November suchen wir nach Beispielen für eine interaktive Deutschlandkarte.

Da sind die vielen Sportvereine, in denen sich Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten zu Mannschaften formen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Bildungsgrad. Da sind die Bewohner von Häusern, die mehr sein wollen als bloß Nachbarn, sondern eine Wohngemeinschaft, die zusammenhält und -lebt. Und da sind die zahllosen Initiativen, die sich darum kümmern, dass es in ihrem Dorf oder ihrem Stadtviertel Treffpunkte gibt, Orte, wo alle zusammenkommen und sich austauschen können.

In einer Zeit, in der in öffentlichen Diskussionen viel von Spaltung und scheinbar unlösbaren Konflikten die Rede ist, halten solche Wir-Projekte an vielen Orten die Gesellschaft zusammen. Vor der ARD-Themenwoche im November zum Thema "Wir gesucht" suchen wir derartige Initiativen, die Lösungen finden, wo es sonst womöglich große Probleme gäbe.

Weitere Informationen ARD-Themenwoche "Wir gesucht" "Wir gesucht - Was hält uns zusammen?" Dem geht die ARD in ihrer Themenwoche vom 7. bis 13. November in vielen TV-Dokumentationen, Hörfunkreportagen, Onlineberichten, Fernsehfilmen und Social-Media-Beiträgen nach. Auf der Homepage der Themenwoche finden Sie auch die Online-Formulare für die Aktion "Wir gesucht - das Projekt". Ende der weiteren Informationen

Aber auch solche Orte mit Konflikten suchen wir: Wo eine neue Autobahn eine Stadt buchstäblich entzweit, wo feiernde Jugendliche Anwohner nerven oder wo Menschen sich abgehängt fühlen. Orte, wo es ein Wir-Projekt bräuchte.

Interaktive Deutschlandkarte

Auf der Homepage der ARD-Themenwoche werden wir unter "Wir gesucht - das Projekt" eine interaktive Deutschlandkarte veröffentlichen, die Wir-Projekte und Konfliktorte auflistet. Erprobte Konfliktlösungen können an anderen Orten eingesetzt werden, Engagierte können sich vernetzen, Ratlose Inspiration finden. Im besten Fall ist die Karte ein Ideen-Marktplatz: Was anderswo funktioniert hat, kann Vorbild für ein neues Projekt sein.

In Online-Formularen auf der Themenwoche-Homepage können Sie grundlegende Informationen zu Konflikten und Wir-Projekten , Fotos und Kontaktmöglichkeiten eingeben.