Anhänger des "Königreichs Deutschland" wollen im Main-Kinzig-Kreis ein Lebensmittelgeschäft eröffnen - exklusiv für selbst ernannte Staatsangehörige des Fantasielandes. Hier soll sich die Reichsbürgerszene künftig vernetzen. Dahinter steckt laut Verfassungsschutz eine Strategie.

Vegane Rohkost, gefiltertes Wasser und Informationen zum Eintritt ins "Königreich Deutschland": Am kommenden Wochenende wollen Reichsbürger den "Paradise Garden" in Hasselroth (Main-Kinzig) eröffnen - einen Lebensmittelladen und Vernetzungsort für selbst ernannte Bürger des Fantasiekönigreichs.

Beworben wird das Vorhaben als "dauerhaft maskenfrei, testfrei und ohne Impfzwang".

"Außenstelle des Königreichs Deutschland"

Dass es mittlerweile keine Masken mehr braucht, um in herkömmliche Supermärkte zu gehen, scheint die Macher nicht zu beeindrucken, es geht ihnen offensichtlich um höhere Ziele: Der selbst ernannte Staatsbürger des "Königreichs Deutschland", Jens Becker, kündigte auf seiner Internetseite an, in Hasselroth eine Außenstelle des "Königreichs" zu eröffnen.

Es solle ein Vernetzungstreffen sein auf dem Weg zu einem "reibungslosen Wechsel in die neue Zeit". Die Eröffnung sei exklusiv für Anhänger des "Königreichs". Auf Beckers Seite heißt es, wer ohne "Staatsangehörigkeit" komme, könne allerdings für die Dauer der Veranstaltung seine Zugehörigkeit zum Pseudo-Land erklären. Nur so könne man auf mögliche Corona-Maßnahmen verzichten.

Becker betreibt die Firma EMX Exchange mit einem Postfach in Frankfurt: Er wirbt auf seiner Internetseite für Kryptowährung im "Königreich", aber auch für esoterische Seminare, etwa zu "Russischer Lichtnahrung". Bei der Eröffnung des "Paradise Garden" können Besucher am kommenden Wochenende Einzelberatungen bei Becker zum "Systemumstieg" buchen - für 50 Euro die halbe Stunde, Unternehmen zahlen 100 Euro.

Verfassungsschutz warnte vor Immobilienkäufen

Dass die "Königreich"-Anhänger in Hasselroth fündig geworden sind, dürfte den Behörden nicht passen: Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz warnte bereits im Juli vergangenen Jahres öffentlich vor Ankaufversuchen durch Anhänger des "Königreichs Deutschland" , die offenbar expandieren wollen. Der Verfassungsschutz stuft die Organisation als extremistisch ein.

Unter dem Vorwand, ein "ökologisches Gemeinwohldorf" zu gründen, seien bei hessischen Kommunen Anfragen zum Ankauf und der Anmietung von Immobilien eingegangen, die für 30 bis 300 Personen geeignet wären, teilte der Verfassungsschutz mit.

Die Anfragen würden unter dem Namen "Gemeinnütziger Verein FairTeilen e.V." versendet. Kommunen, die solche Anfragen erhalten, sollten sich an den Verfassungsschutz wenden.

"König" aus Sachsen-Anhalt

Als König des selbst ernannten Königreiches tritt Peter Fitzek aus Sachsen-Anhalt auf, der laut Verfassungsschutz die hoheitlichen Befugnisse und Rechtsgrundlagen der Bundesrepublik leugnet.

Der Verfassungsschutz zählt die Anhänger des "Königreichs" zur Szene der Reichsbürger, die eine Gefahr darstellten: "Sämtliche staatlichen Maßnahmen können Aggressionen und Gefahrensituationen bis hin zu schweren Gewalttaten auslösen." Der Initiator des Geschäfts in Hasselroth, Becker, bewirbt offen die selbst geschriebene Verfassung des "Königreichs" und die Ideen von Fitzek.

Bürgermeister von Hasselroth überrascht

Der Bürgermeister von Hasselroth, Matthias Pfeifer (SWG), wurde am vergangenen Wochenende nach eigenen Angaben überrascht vom neuen "Lebensmittelladen" der "Königreich"-Anhänger. Ein Bürger habe ihm einen Link geschickt, sagte er dem hr. Es gebe bisher keine Gewerbeanmeldung, es handele sich bei dem Haus in der Bahnhofstraße um eine Privatadresse. Die Immobilie sei nicht verkauft, sondern offenbar angemietet worden.

Er habe bereits mit dem Ordnungsamt gesprochen und versuche, die Besitzer der Immobilie zu erreichen - "aber machen können wir gar nichts", sagte Pfeifer. Auch der Landkreis sei seit Montag in Sachen "Paradise Garden" involviert und im Kontakt mit der Polizei. Ihm sei eine Familie in der Gemeinde als Reichsbürger bekannt, die sich bisher unauffällig verhalten würden.

Auch in Sachsen erfolgreich

Der hessische Verfassungsschutz sieht beim "Königreich" auch den Versuch Einzelner, Geld zu verdienen: Die Strukturen dienten der Selbstbereicherung von "König" Peter Fitzek und einigen Funktionären zulasten derer, die in die Strukturen investieren, warnt die Behörde. Der beworbene "Gemeinwohlsinn" bei der Expansion diene damit eher als Fassade.

Auch in Sachsen warnte der Verfassungsschutz zuletzt im März Kommunen , dass Fitzek und seine Anhänger Immobilien suchten. Im Erzgebirge und im Landkreis Görlitz seien sie bereits fündig geworden, hieß es von der Behörde. Ziel sei es, dort als Selbstversorger in extremistischen Siedlungsgemeinschaften zu leben und das selbst ernannte "Staatsgebiet" zu vergrößern.