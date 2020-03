Nicht-EU-Bürger sollen wegen der Corona-Krise nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei einem Medienbericht zufolge schon die entsprechenden Anweisungen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine umgehende Umsetzung der Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger nach Deutschland zugesagt. "Deutschland wird das sofort umsetzen", sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin nach dem Videogipfel mit ihren EU-Kollegen zum Vorgehen in der Coronavirus-Krise.

Auf den internationalen Flughäfen in Frankfurt und München hatte das laut dem Spiegel schon am Dienstagabend Folgen. Die Bundespolizei sei bereits angewiesen, von sofort an alle Nicht-EU-Bürger an den Flughäfen Frankfurt und München abzuweisen.

Beschränkung soll zunächt für 30 Tage gelten

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Einreisebeschränkungen zur Eindämmung der Infektionsgefahr durch das Coronavirus nach Angaben seines Ministerium angeordnet. Dies betreffe den internationalen Luft- und Seeverkehr bei Reiseverbindungen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der Europäischen Union haben.

Ausnahmen gibt es demnach für Drittstaatenangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in einem EU-Staat. Die Beschränkung gilt laut Kanzlerin Merkel zunächst für 30 Tage.

