In ihren Weihnachtsbotschaften haben die Evangelischen Kirchen an Heiligabend an die Not der Menschen in Kriegs- und Krisengebieten erinnert. Die Geburt Jesu stehe für die große Vision vom Frieden für alle, betonte EKHN-Präsident Jung.

Zum Weihnachtsfest haben leitende Geistliche der Kirchen in Hessen an die biblische Friedensbotschaft erinnert.

Kirchenpräsident der EKHN: Vision vom Frieden für alle

Für den hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung macht die Geschichte von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem auf die Not von Kindern in Kriegs- und Krisengebieten aufmerksam. "Jesus braucht selbst Rettung vor der Gewalt, die sein Leben bedroht", heißt es in Jungs Weihnachtsbotschaft.

"Sein Leben steht für die große Vision vom Frieden für alle Menschen." Zum diesjährigen Weihnachtsfest schaue er besonders auf Kinder, die mit Krieg, Elend und Not konfrontiert seien, sagte Jung.

"Es ist entsetzlich, wie Menschen - und besonders die Kinder - in den Kriegen dieser Welt leiden, in der Ukraine, in Israel und Palästina und anderswo." Er wünsche sich, dass Gott den Menschen die Kraft gebe, füreinander da zu sein und den Frieden zu suchen.

Bischöfin von Kurhessen-Waldeck: Von der Dunkelheit ins Licht

Die kurhessische Bischöfin Beate Hofmann stellte das Weihnachtsgeschehen in den politischen Zusammenhang: "Wir können nicht ausblenden, was da gerade in der Welt geschieht - im Nahen Osten, in der Ukraine und in anderen Kriegen. Und das führt uns genau in die Situation, in der sich Weihnachten ereignet: Dort, im Notquartier in der Fremde, war auch viel Angst, Unsicherheit und Dunkelheit."

Zitat „Die Geschichte von Jesu Geburt könnte aktueller nicht sein.“ EKKW-Bischöfin Beate Hofmann EKKW-Bischöfin Beate Hofmann Zitat Ende

Gerade darum habe die Botschaft von Jesus die Menschen berührt und bewegt, sagte Hofmann in ihrer Weihnachtsbotschaft. "Die Geschichte von Jesu Geburt könnte aktueller nicht sein: Das Kind in der Krippe ist ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht."