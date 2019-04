Der neue Fuldaer Bischof Gerber hat in seiner Osterpredigt den verheerenden Kirchenbrand in Paris in den Fokus gerückt. Noch in Jahren würden Menschen sich an das Feuer erinnern. Limburgs Bischof Bätzing sprach von einem für ihn schweren Osterfest.

Videobeitrag Video zum Video Hessen bestürzt über Feuer in Pariser Notre-Dame [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der neue Fuldaer Bischof Michael Gerber hat in seiner Osterpredigt den verheerenden Kirchenbrand in Paris in den Fokus gerückt. Der Anblick der brennenden Kathedrale von Notre-Dame habe weltweite Betroffenheit ausgelöst, sagte der Ende März ins Amt eingeführte Oberhirte am Sonntag. "Es sind Bilder, die wir so schnell nicht vergessen, Bilder, die viele Menschen wohl auch noch Jahre später im Rückblick mit diesem Jahr 2019 verbinden werden."

Weitere Informationen Verheerende Anschläge an Ostern In Sri Lanka haben sich mehrere Explosionen ereignet. Es kam zu sechs Detonationen in Kirchen und Hotels. Dabei wurden mehr als 180 Menschen getötet. Unter den Opfern sind auch Ausländer. tagesschau.de berichtet. Ende der weiteren Informationen

Gerber sagte, für manch einen Menschen sei die Kathedrale mit persönlichen und wertvollen Erfahrungen verbunden. Anderen werde bewusst, dass Notre-Dame für "ein wertvolles Stück europäischer Kulturgeschichte" stehe. "Und für wieder andere mögen sich in diesen Bildern auch viele der unzähligen Dramen spiegeln, die derzeit unseren Globus prägen: Da kann die ungeheure Dynamik des Feuers, das in Minuten den ganzen Dachstuhl ergreift, erinnern an den Flächenbrand, den so mancher Konflikt etwa in Afrika oder im Nahen Osten entfacht hat."

Gerber verglich in seiner Predigt weiter: Die rußgeschwärzten Fenster des Gotteshauses erinnerten an die Perspektivlosigkeit vieler Menschen nach einem Schicksalsschlag und das eingestürzte Dach in der Vierung an "die Schutzlosigkeit, der Menschen immer wieder durch verschiedene Arten von Gewalt ausgeliefert sind". In dieser Woche hätten bei aller Verschiedenheit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Weltanschauungen erlebt, dass ihre Blicke in die gleiche Richtung wiesen, auf jene Ereignisse in Paris.

Limburger Bischof unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals

Der Limburger Bischof Georg Bätzing Bild © hr/Bistum Limburg

Der Limburger Bischof Georg Bätzing stand in seiner Predigt zur Osternacht im Hohen Dom zu Limburg unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. Es koste ihn in diesem Jahr mehr Kraft als sonst, seinen Glauben an Ostern zu bekennen, sagte Bätzing laut Redemanuskript. "Die Stürme, in die wir als Kirche geraten sind - durch Versagen und persönliche Schuld, bleiben auch mir nicht in den Kleidern stecken."

Bätzing sagte weiter: "Dass die Kirche so fragwürdig geworden ist, das trifft ins Mark und geht bis an die Substanz des Glaubens." Das Bistum hatte angekündigt, mit einem umfangreichen Projekt den Missbrauchsskandal in der Kirche aufzuarbeiten und die Prävention zu verbessern.