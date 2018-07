Er diente immer gern der Gemeinde und Gott, aber am Zölibat drohte sein innerer Frieden zu zerbrechen: Ein Fuldaer Pfarrer legt sein Amt in der katholischen Kirche nieder, weil er mit einer Frau zusammenleben möchte.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Priester hält Zölibat nicht mehr aus und legt Amt nieder [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

"Drum prüfe, wer sich ewig bindet..." Vermutlich hat Jan Kremer als langjähriger Pfarrer der Fuldaer Kirchengemeinden St. Peter und St. Paulus etliche Brautpaare zu Gewissenhaftigkeit vor dem gegenseitigen Ja-Wort ermahnt. Nun hat Kremer selbst eine Phase "reiflicher Überlegung und innerer Prüfung" abgeschlossen, wie er im Pfarrbrief an seine Gemeinde schreibt. Ergebnis des Insichgehens: Der 47-Jährige tritt aus dem Dienst in der katholischen Kirche aus. Seinen weiteren Lebensweg sieht er nach eigenen Worten "in Zukunft an der Seite einer Frau".

In dem Pfarrbrief, dessen wesentliche Aussagen beim Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde St. Paulus von Dompräbendat Florian Böth verkündet wurden, nennt Kremer den für katholische Priester vorgeschriebenen Zölibat als Grund für seine Entscheidung: "Diese Lebensform (der Ehelosigkeit, d. Red.), die für mich auch immer Einsamkeit bedeutet hat, kann ich nicht mehr länger für mich durchhalten."

Vertreter des Domherrn leitet vorübergehend die Gemeinden

Mit seiner Hinwendung zu einer Frau "werde ich durch die Nichteinhaltung des Weiheversprechens automatisch vom Dienst als Priester suspendiert", schreibt Kremer, der sich ausdrücklich zu Gottesdienst und Seelsorge bekennt: "Einzig und allein die zölibatäre Lebensweise kann und will ich nicht mehr erfüllen und muss somit die Konsequenzen tragen." Jan Kremer war seit Sommer 2003 beziehungsweise Herbst 2004 Pfarrer in den beiden Kirchengemeinden im Fuldaer Osten. Als Geistlicher wirkte er seit 21 Jahren.

Dompräbendat Böth, der hörbar ergriffen der Gemeinde am Sonntag vom freiwilligen Abschied ihres Pfarrers berichtete, wird die Leitung von St. Peter und St. Paulus zum 15. Juli kommissarisch übernehmen. Kremer scheidet bereits am heutigen Montag aus seinem Dienst aus.