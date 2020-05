700 Menschen beten auf dem Parkplatz - und die ganze Welt schaut zu: In Wetzlar haben Muslime gemeinsam, aber mit Abstand, das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert. Die Bilder machen die Runde - bis in die USA.

Rund 700 Menschen kamen am Sonntag auf dem Ikea-Parkplatz in Wetzlar zusammen, um gemeinsam das Ende des Fastenmonats Ramadan zu feiern. Bild © Ditib Wetzlar/Facebook

Die mediale Aufmerksamkeit könnte kaum größer sein. Der BBC aus Großbritannien war die Aktion einen großen Online-Artikel wert. Sie zitierte dabei die kanadische Journalistin Carly Agro, die auf Twitter schreibt: "Wow! Diese Liebe und Freundlichkeit ist es, was die Welt gerade braucht." Auch die US-Nachrichtenseite "Now This", der allein auf Twitter rund 2,5 Millionen Accounts folgen, hatte ein Video von der Aktion geteilt.

Am vergangenen Sonntag hatten sich in Wetzlar rund 700 Muslime auf dem örtlichen Ikea-Parkplatz versammelt, um das Ende des Ramadan zu feiern - und diese Bilder gingen um die Welt.

Einer der Veranstalter der Aktion war die Ditib-Gemeinde, der Verband steht der türkischen Regierung nahe. Für die Veranstaltung sei ein Hygienekonzept eingereicht worden, sie habe aber als Gottesdienst nicht ausdrücklich genehmigt werden müssen, sagte ein Stadtsprecher.

In der Moschee wäre nicht genug Platz gewesen

Bei der Ditib-Gemeinde in Wetzlar freut man sich über die internationale Anerkennung für das ungewöhnliche Ende eines durch das Corona-Virus ungewöhnlichen Fastenmonats. Sprecher Hüseyin Demirel sagte dem hr, international Gehör zu finden sei für die Gemeinde "eine gute Sache".

Noch viel wichtiger sei aber die Erleichterung unter den Gläubigen gewesen, dass sie das Ende des Ramadan gemeinsam hätten feiern können. "Und in unseren 3.000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten hätte das uns vor echte Probleme gestellt," sagt Demirel.

So habe keiner der Gläubigen Angst vor Corona haben müssen. Auch Mitglieder der bosnischen und der jemenitischen Gemeinde hätten so gemeinsam mit den anderen im Freien das Fastenbrechen zelebrieren können - jeder mit seinem eigenen Gebetsteppich und dem nötigen Sicherheitsabstand.

Anmelder war auch die umstrittene Gemeinschaft Millî Görüş

Insgesamt wurde die Veranstaltung nach Angaben der Stadt von drei Moscheegemeinden angemeldet, darunter auch der umstrittenen Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG). Einzelne Ortsvereine der IGMG in Hessen ordnet der Verfassungsschutz der islamistischen Millî Görüş-Bewegung zu (siehe auch den Verfassungsschutzbericht 2018 , ab S. 182). In Wetzlar ist die Gemeinde im Ausländerbeirat vertreten.