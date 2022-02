Vor zwei Jahren erschoss ein rassistischer Attentäter in Hanau neun Menschen. Bundesinnenministerin Faeser, ein Imam und weitere Redner riefen bei der zentralen Gedenkstunde zum Kampf gegen Rassismus auf. Eine Mutter übte besonders heftige Kritik am Land.

Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten in Hanau haben am Samstagmittag bei einer zentralen Gedenkstunde die Hinterbliebenen und geladene Gäste der Opfer gedacht. Auf den Hauptfriedhof der Stadt waren auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) gekommen. "Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden - aber das stimmt so nicht", sagte Kaminsky.

Die Terrornacht des 19. Februar 2020 bezeichnete er als Wunde, die nie ganz verschwinden werde. Sie werde immer schmerzen, besonders die Angehörigen und Freunde. "Wir wollen und werden dauerhaft an die Opfer erinnern und ihrer gedenken", versprach der Oberbürgermeister. Dazu gehöre besonders auch das Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung. "Das ist es vor allem, was wir den Opfern schuldig sind." Wer Hass und Zwietracht säe, grenze sich selbst aus.

Imam fordert Aufklärung

Der Hanauer Imam Macit Bozkurt apellierte an die Politik: "Unsere Hoffnung ist, dass Politik und Behörden sich ihrer Verantwortung der lückenlosen Aufklärung bewusst werden, um verloren gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen."

Die Grabsteine der Opfer seien "ein Mahnmal", das daran zu erinnere, wohin Rassismus führen könne. Trotz der Trauer sei man hoffnungsvoll, dass die Vielfalt in der Gesellschaft als Bereicherung gesehen werde.

Kritik an Veranstaltung

An der Begrenzung der Zahl der Trauergäste auf 100 Teilnehmer nahmen Angehörige Anstoß, die sich mehr ihrer Unterstützer und Freunde der Opfer auf der Gedenkveranstaltung gewünscht hätten. Deutliche Wort fand Emiş Gürbüz, die Mutter von Sedat Gürbüz. "Es macht mich fassungslos, dass unsere Wünsche an diesem besonderen Tag ignoriert wurden", sagte sie sichtlich angefasst. Und sie fügte hinzu: "Das Land Hessen hat unsere Gedenkstunde vereinnahmt."

Redner der Opferfamilien beklagten auch, dass zu viele Umstände der Tat immer noch nicht richtig aufgeklärt. Auch gebe es zu viele bürokratische Hürden, die ihnen bei Entschädigungszahlungen im Wege stünden.

Kritik der Angehörigen an mangelnder Aufklärung

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte zuvor betont, die Opfer dürften nicht zu vergessen. "Es muss uns darum gehen zu zeigen, es waren nicht anonyme Opfer, es waren Menschen. Menschen mit ihren Namen und ihrer eigen Geschichte, mit ihren Hoffnungen und Sorgen und Freuden." Er bat angesichts der andauernden Kritik am Umgang mit den Hinterbliebenen um Verständnis für die Behörden, die das Attentat auch vor schwere Herausforderungen gestellt habe. Trotzdem müsse mit den Familien sensibel umgegangen werden.

Fehler und Versäumnisse des Staates räumte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein. Sie hatte in ihrer Zeit als Oppositionsführerin die schwarzgrüne Landesregierung dafür scharf kritisiert. Nun sagte sie: "Wir können das unermessliche Leid der Angehörigen nicht mildern." Tatsächlich sei aber die Bringschuld der lückenlosen Aufklärung noch nicht erfüllt. Es seien noch viele Fragen offen. Diese müssten im laufenden Untersuchungsausschuss des Landtags geklärt werden.

Ähnlich äußerte sich am Samstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft auch namentlich an die Opfer erinnerte. "Euch, euren Familien und Freunden schulden wir Antworten auf die Fragen, die bis heute offen sind», sagte der Kanzler an die Opfer gerichtet. Die Bundesregierung werde "Rassismus und rechten Terror entschlossen bekämpfen".

Rassistische Tat löste bundesweit Entsetzen aus

Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete der psychisch kranke Rechtsextremist seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus. Zu den Opfern gehörten Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili-Viorel Paun, Fatih Saraçoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov.

Mit der Aufarbeitung befasst sich derzeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags,: Soll insbesondere der Frage nachgehen, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu Behördenversagen kam.

Kaloyan Velkov kam 2018 aus Bulgarien nach Deutschland. Er arbeitete in der Bar La Votre in der Hanauer Innenstadt - auch in der Tatnacht. Der Vater eines Kindes wurde 33 Jahre alt.

Aktionen in ganz Deutschland

Eine weitere Gedenkveranstaltung soll um 14.30 Uhr am Heumarkt in Hanau stattfinden. Um 16 Uhr beginnt eine Demonstration gegen Rassismus auf dem Hanauer Marktplatz. Um 17.30 Uhr wird die Frankfurter Paulskirche mit den Namen der Opfer illuminiert. Am Rathaus in Wiesbaden soll es ab 19 Uhr ebenfalls eine Gedenkveranstaltung mit Lichtprojektion geben. Auf dem Darmstädter Karolinenplatz beginnt um 19 Uhr eine Kundgebung mit Mahnwache. Ab 21.30 Uhr sind auf dem Hanauer Kurt-Schumacher-Platz und dem Heumarkt Stille Gedenken mit Kerzen und Blumen geplant.

Auch in anderen Städten in Hessen und Deutschland wollten Menschen an die Opfer erinnern und für politische Konsequenzen eintreten. Bundesweit ist eine Vielzahl von über 100 Gedenk-Aktionen geplant. Auch außerhalb Hessens soll es Veranstaltungen geben, unter anderem in Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Magdeburg, Stuttgart und München geben.