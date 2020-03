Gedenken in Hadamar ohne Feier

Der Landesbehindertenrat erinnert dieser Tage an die Befreiung der Menschen in der NS- Tötungsanstalt in Hadamar (Limburg-Weilburg) durch US-Truppen im März 1945.

Dort waren nach Angaben der Gedenkstätte zwischen 1941 und 1945 fast 15.000 Behinderte und Kranke ermordet worden. Eine geplante Gedenkfeier wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.