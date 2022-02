Vor zwei Jahren erschoss ein Attentäter in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Der Opfern wird heute an mehreren Orten gedacht. Die zentrale Gedenkstunde findet auf dem Hauptfriedhof statt.

Genau zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten in Hanau wird am Samstag in zahlreichen Städten der Opfer gedacht. Zu einer zentralen Gedenkstunde ab 11 Uhr auf dem Hanauer Hauptfriedhof werden Hinterbliebene und Vertreter von Religionsgemeinschaften erwartet.

Unter den rund 100 geladenen Gästen werden auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sein.

Eine weitere Gedenkveranstaltung soll um 14.30 Uhr am Heumarkt in Hanau stattfinden. Um 16 Uhr beginnt eine Demonstration gegen Rassismus auf dem Hanauer Marktplatz. Um 17.30 Uhr wird die Frankfurter Paulskirche mit den Namen der Opfer illuminiert. Am Rathaus in Wiesbaden soll es ab 19 Uhr ebenfalls eine Gedenkveranstaltung mit Lichtprojektion geben. Auf dem Darmstädter Karolinenplatz beginnt um 19 Uhr eine Kundgebung mit Mahnwache. Ab 21.30 Uhr sind auf dem Hanauer Kurt-Schumacher-Platz und dem Heumarkt Stille Gedenken mit Kerzen und Blumen geplant.

Rassistische Tat löste bundesweit Entsetzen aus

Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete der psychisch kranke Rechtsextremist seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

Mit ihrer Aufarbeitung befasst sich derzeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, der insbesondere der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu Behördenversagen kam.

Bildergalerie Bildergalerie Ermordet am 19. Februar 2020 in Hanau Bild lädt... 1/9 | Kaloyan Velkov Kaloyan Velkov kam 2018 aus Bulgarien nach Deutschland. Er arbeitete in der Bar La Votre in der Hanauer Innenstadt - auch in der Tatnacht. Der Vater eines Kindes wurde 33 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) Ende der Bildergalerie

Aktionen in ganz Deutschland

Auch in anderen Städten in Hessen und Deutschland wollen Menschen an die Opfer erinnern und für politische Konsequenzen eintreten. Bundesweit ist eine Vielzahl von über 100 Gedenk-Aktionen geplant, darunter in Hessen neben Hanau auch in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Dietzenbach sowie in Gießen, Marburg, Wetzlar und Wächtersbach. Außerhalb Hessens soll es Veranstaltungen unter anderem in Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Magdeburg, Stuttgart und München geben.