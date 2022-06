Gottesdienst in Bad Arolsen, Schweigeminute an Schulen und Halbmast

Gut drei Wochen nach der Amokfahrt in Berlin mit einer getöteten Lehrerin aus Bad Arolsen und zahlreichen Verletzten haben Land, Stadt und Kirchen einen Gedenkgottesdienst abgehalten. Zuvor gab es an Hessens Schulen eine Schweigeminute.

Gedenkgottesdienst in Bad Arolsen

Mit einem ökumenischen Trauergottesdienst in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist am Donnerstag an die Opfer der Amokfahrt in Berlin vor drei Wochen erinnert worden.

"Es gibt Momente, da fühlt man sich angesichts der Schwere eines Schicksalsschlages erstarrt und fassungslos", sagte Jürgen van der Horst, Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg, nach dem Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Johannes Baptist. Gerade weil das Geschehene nicht in Worte zu fassen sei, sei es wichtig, Gemeinsamkeit zu zeigen und zusammenzustehen.

"Ihr seid jetzt nicht allein"

"Das wollten wir mit dieser Gedenkfeier erreichen. Den Betroffenen, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und der gesamten Schulgemeinde der Kaulbach Schule deutlich machen: Ihr seid jetzt nicht allein, wir sind bei Euch und werden Euch helfen, die schrecklichen Erlebnisse zu bewältigen", betonte van der Horst.

Kultusminister Lorz (CDU) (v.l.) beim Gedenkgottesdiest. Den Gottesdienst hielten Dekanin Eva Brinke-Kriebel, der katholische Pfarrer Peter Heuel und der evangelische Pfarrer Jörg Hebrank. Bild © Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung

Am 8. Juni war ein 29 Jahre alter Autofahrer nahe der Berliner Gedächtniskirche mit seinem Wagen in zwei Menschengruppen gefahren. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, darunter zahlreiche Schüler einer Haupt- und Realschule aus Bad Arolsen, die auf Klassenfahrt in der Hauptstadt waren. Ihre Lehrerin starb an den schweren Verletzungen. Der Autofahrer befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Auch Kultusminister Alexander Lorz (CDU) nahm an dem Gottesdienst teil. Das Land Hessen, die Stadt Bad Arolsen und die ansässigen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden hatten gemeinsam dazu eingeladen. "Drei Wochen ist es her, dass wir von dieser schrecklichen Tat erschüttert wurden", hatte Lorz vorab gesagt.

Schweigeminute an den Schulen

"Unser aller Dank gilt den Einsatz-und Hilfskräften vor Ort in Berlin und in Bad Arolsen, der Schulleitung und Schulsozialarbeit der Kaulbach-Schule und den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Kriseninterventionsteams sowie den kirchlichen Seelsorgern, die schnelle und umfassende Hilfe geleistet haben und weiterhin leisten."

Für Donnerstagvormittag hatte Lorz zu einer Schweigeminute um 11 Uhr an allen hessischen Schulen aufgerufen. Außerdem waren im ganzen Land die Kommunen und Behörden aufgerufen, an öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf Halbmast zu setzen.

"Wir sind mit unseren Gedanken bei den Opfern und Angehörigen in Bad Arolsen", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) vorab. "Auch drei Wochen nach der furchtbaren Amokfahrt in Berlin sind unsere Herzen sehr, sehr schwer. Ausgerechnet bei einer fröhlichen gemeinsamen Reise ist die Klasse wie aus dem Nichts von einer solch schlimmen Tat getroffen worden. Meine Gedanken sind auch am Tag der Trauerfeier bei den unschuldigen Opfern und ihren Angehörigen."

